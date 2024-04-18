Если Украина проиграет в войне против рф, может начаться третья мировая - Шмыгаль

Международные партнеры должны усилить поддержку Украины, ведь Киев проигрывает в войне с рф, то впоследствии может начаться третья мировая война. Об этом в интервью изданию BBC заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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По его словам, если "Украина упадет", то "глобальная, глобальная система безопасности будет разрушена" и всему миру придется искать новую систему безопасности.

Если Украина проиграет... Глобальная, мировая система безопасности будет разрушена (...) будет много конфликтов, много подобных войн, и в конце концов это может привести к третьей мировой войне - добавил премьер.

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Отдельно Шмыгаль выразил "осторожный оптимизм" по поводу того, что Конгресс США сможет выделить Киеву 61 миллиард долларов.

Эти деньги нам нужны вчера, не завтра, не сегодня, а вчера - подчеркнул глава украинского правительства.

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Также обсуждая задержки с передачей Украине помощи различного плана, Шмыгаль признал, что российская пропаганда активно работает над тем, чтобы помешать Украине.

Мы должны понимать, что дезинформация и пропаганда влияют здесь, в Соединенных Штатах, на многих людей, в Европейском Союзе на многих людей, например, в Украине - объяснил украинский премьер.

Напомним

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