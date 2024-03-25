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Посол США в Британии: россия не остановится, если выиграет войну в Украине
россия не остановится, если выиграет войну в Украине. Поэтому Киев нуждается в большей поддержке, чтобы победить Россию, считает посол США в Великобритании.
Отрезанные от оборудования в Крыму: в ВМС прокомментировали, почему рф не использовала "Калибры" во время последних массированных ударов
Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук предполагает, что россия могла не использовать ракеты "Калибр" во время недавних массированных ударов из-за проблем с загрузкой после того, как была отрезана от необходимого оборудования в оккупированном Крыму.
Удар по узлу связи черноморского флота рф: в сети показали последствия
Спутниковые снимки показывают, что крыша здания центра связи черноморского флота россии в Севастополе, обвалилась после ракетного удара Вооруженных сил Украины.
"Обстрелы инфраструктуры несут риск еще большей гуманитарной катастрофы": Папа призвал не забывать в молитвах об Украине
Папа Франциск призвал не забывать о страдающей Украине в молитвах на фоне интенсивных вражеских обстрелов инфраструктуры, вызывающих перебои в электроснабжении и риск еще большей гуманитарной катастрофы.
Поражение узла связи чф рф в Севастополе: у ВМС рассказали о последствиях атаки
Узел связи черноморского флота россии в Севастополе был серьезно поврежден, что повлекло значительные последствия для морских операций и логистики противника.
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады на Сумщине
российские войска 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 11 взрывов от минометных и артиллерийских обстрелов в 4 населенных пунктах.
В ВМС могут подтвердить поражение двух кораблей рф, верифицируются данные о возможном поражении третьего
Плетенчук подтвердил повреждение двух российских больших десантных кораблей в оккупированном Крыму, а повреждение третьего корабля проверяется.
Курс валют на 25 марта: доллар продолжает падать: курс валют на 25 марта
Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 38,9034 UAH/USD, укрепив гривну на 2 копейки.
россияне ранили еще троих жителей Донетчины - ОВА
россияне ранили еще 3 жителей Донецкой области. С 24 февраля 2022 года россияне убили 1891 мирного жителя Донетчины, ранили еще 4737.
В россии после атаки БПЛА на новочеркасскую ГРЭС поврежден один из ее энергоблоков - росСМИ
Один из энергоблоков Новочеркасской ГРЭС в ростовской области россии был поврежден в результате атаки беспилотников в ночь на 25 марта.