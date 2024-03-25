Посол США в Британии: россия не остановится, если выиграет войну в Украине

россия не остановится, если выиграет войну в Украине, заявила посол США в Великобритании Джейн Гартли в интервью Sky News, передает УНН.

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Хартли заявила, что "оптимистично настроена" на то, что США выделят больше финансирования для Украины, но сказала, что "любой, кто думает, что Россия может остановиться после этого, я думаю, ошибается".

"Я была послом (во Франции и Монако) в 2014 году, и я видела, что произошло в Крыму. Я не знаю, почему кто-то может сказать: "О, это конец для России", - сказала она.

"Я думаю, что на кону стоит демократия. Поэтому мы должны поддержать Украину", добавила посол.

На вопрос, не чувствует ли она атмосферу, "почти сравнимую" с той, что в последний раз была перед Второй мировой войной, она заявила "это тяжелые дни".

Посол сказала, что "мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы Украина оставалась сильной демократией и чтобы россия проиграла эту войну".

Дополнение

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявляла, что Запад должен помочь Украине победить Россию, чтобы избежать более широкого конфликта. Она призвала страны ЕС увеличить военную помощь Киеву и инвестиции в европейскую оборонную промышленность.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что в прошлом году мир был слишком оптимистичен в отношении войны в Украине, в 2024 году эта ошибка не должна повторяться. Украине сейчас нужна еще большая поддержка.