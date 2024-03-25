Посол США в Британии: россия не остановится, если выиграет войну в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  128734 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
  •  137421 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  209859 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  179382 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176018 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172443 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140335 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  347044 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
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россия не остановится, если выиграет войну в Украине. Поэтому Киев нуждается в большей поддержке, чтобы победить Россию, считает посол США в Великобритании.

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Посол США в Британии: россия не остановится, если выиграет войну в Украине

Отрезанные от оборудования в Крыму: в ВМС прокомментировали, почему рф не использовала "Калибры" во время последних массированных ударов

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук предполагает, что россия могла не использовать ракеты "Калибр" во время недавних массированных ударов из-за проблем с загрузкой после того, как была отрезана от необходимого оборудования в оккупированном Крыму.

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Отрезанные от оборудования в Крыму: в ВМС прокомментировали, почему рф не использовала "Калибры" во время последних массированных ударов

Удар по узлу связи черноморского флота рф: в сети показали последствия

Спутниковые снимки показывают, что крыша здания центра связи черноморского флота россии в Севастополе, обвалилась после ракетного удара Вооруженных сил Украины.

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Удар по узлу связи черноморского флота рф: в сети показали последствия

"Обстрелы инфраструктуры несут риск еще большей гуманитарной катастрофы": Папа призвал не забывать в молитвах об Украине

Папа Франциск призвал не забывать о страдающей Украине в молитвах на фоне интенсивных вражеских обстрелов инфраструктуры, вызывающих перебои в электроснабжении и риск еще большей гуманитарной катастрофы.

Общество •   •  20195 просмотра
"Обстрелы инфраструктуры несут риск еще большей гуманитарной катастрофы": Папа призвал не забывать в молитвах об Украине

Поражение узла связи чф рф в Севастополе: у ВМС рассказали о последствиях атаки

Узел связи черноморского флота россии в Севастополе был серьезно поврежден, что повлекло значительные последствия для морских операций и логистики противника.

Война •   •  20595 просмотра
Поражение узла связи чф рф в Севастополе: у ВМС рассказали о последствиях атаки

Враг ночью и утром обстрелял четыре громады на Сумщине

российские войска 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 11 взрывов от минометных и артиллерийских обстрелов в 4 населенных пунктах.

Война •   •  21467 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады на Сумщине

В ВМС могут подтвердить поражение двух кораблей рф, верифицируются данные о возможном поражении третьего

Плетенчук подтвердил повреждение двух российских больших десантных кораблей в оккупированном Крыму, а повреждение третьего корабля проверяется.

Война •   •  19718 просмотра
В ВМС могут подтвердить поражение двух кораблей рф, верифицируются данные о возможном поражении третьего

Курс валют на 25 марта: доллар продолжает падать: курс валют на 25 марта

Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 38,9034 UAH/USD, укрепив гривну на 2 копейки.

Экономика •   •  18666 просмотра
Курс валют на 25 марта: доллар продолжает падать: курс валют на 25 марта

россияне ранили еще троих жителей Донетчины - ОВА

россияне ранили еще 3 жителей Донецкой области. С 24 февраля 2022 года россияне убили 1891 мирного жителя Донетчины, ранили еще 4737.

Война •   •  17968 просмотра
россияне ранили еще троих жителей Донетчины - ОВА

В россии после атаки БПЛА на новочеркасскую ГРЭС поврежден один из ее энергоблоков - росСМИ

Один из энергоблоков Новочеркасской ГРЭС в ростовской области россии был поврежден в результате атаки беспилотников в ночь на 25 марта.

Новости Мира •   •  16398 просмотра
В россии после атаки БПЛА на новочеркасскую ГРЭС поврежден один из ее энергоблоков - росСМИ