Если бы рф не угрожала существованию Украины, не было бы причин стремиться к коллективной безопасности - Кулеба
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг заявления о том, что россия напала на Украину из-за ее желания вступить в НАТО, заявив, что если бы россия не угрожала существованию Украины, то у Украины не было бы причин стремиться к коллективной безопасности.
Глава МИД Дмитрий Кулуба отверг утверждение, что россия захотела напасть на Украину, потому что украинцы захотели вступить в НАТО. По его словам, если бы кремль не угрожал существованию Украины, не было бы причин стремиться к коллективной безопасности. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.
Иногда люди говорят, что россия захотела напасть на Украину, потому что украинцы захотели вступить в НАТО. Если вы когда-нибудь слышали, как люди говорят нечто подобное, пожалуйста, знайте, что это не правда
Он напомнил, что россия впервые вторглась в Украину в феврале 2014 года, аннексировав Крым. На тот момент Украина была нейтральной страной и не выражала намерений вступать в НАТО.
Министр отметил, что во время Революции достоинства протестующие настаивали на вступлении Украины в ЕС, а не в НАТО.
"Только осенью 2014 года, после многих месяцев войны, Украина отказалась от нейтралитета", - отметил Кулеба.
Если бы россия не угрожала существованию Украины, не было бы причин для нашей страны стремиться к коллективной безопасности
Дополнение
российский диктатор путин во время выступления перед федеральным собранием намекнул, что отправка войск НАТО на территорию Украины может стать поводом для россии применить ядерное оружие.
Если бы рф не угрожала существованию Украины, не было бы причин стремиться к коллективной безопасности - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг заявления о том, что россия напала на Украину из-за ее желания вступить в НАТО, заявив, что если бы россия не угрожала существованию Украины, то у Украины не было бы причин стремиться к коллективной безопасности.
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