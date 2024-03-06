Если бы рф не угрожала существованию Украины, не было бы причин стремиться к коллективной безопасности - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулуба отверг утверждение, что россия захотела напасть на Украину, потому что украинцы захотели вступить в НАТО. По его словам, если бы кремль не угрожал существованию Украины, не было бы причин стремиться к коллективной безопасности. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Иногда люди говорят, что россия захотела напасть на Украину, потому что украинцы захотели вступить в НАТО. Если вы когда-нибудь слышали, как люди говорят нечто подобное, пожалуйста, знайте, что это не правда - указал Кулеба.

Он напомнил, что россия впервые вторглась в Украину в феврале 2014 года, аннексировав Крым. На тот момент Украина была нейтральной страной и не выражала намерений вступать в НАТО.

Министр отметил, что во время Революции достоинства протестующие настаивали на вступлении Украины в ЕС, а не в НАТО.

"Только осенью 2014 года, после многих месяцев войны, Украина отказалась от нейтралитета", - отметил Кулеба.

Если бы россия не угрожала существованию Украины, не было бы причин для нашей страны стремиться к коллективной безопасности - добавил глава МИД.

Дополнение

российский диктатор путин во время выступления перед федеральным собранием намекнул, что отправка войск НАТО на территорию Украины может стать поводом для россии применить ядерное оружие.