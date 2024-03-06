Якби рф не загрожувала існуванню України, не було б причин прагнути колективної безпеки - Кулеба
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув заяви про те, що росія напала на Україну через її бажання вступити до НАТО, заявивши, що якби росія не загрожувала існуванню України, то в України не було б причин прагнути до колективної безпеки.
Голова МЗС Дмитро Кулуба відкинув твердження, що росія захотіла напасти на Україну, тому що українці забажали вступити в НАТО. За його словами, Якби кремль не загрожував існуванню України, не було б причин прагнути колективної безпеки. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.
Іноді люди кажуть, що росія захотіла напасти на Україну, тому що українці забажали вступити в НАТО. Якщо ви коли-небудь чули, як люди кажуть щось подібне, будь ласка, знайте, що це не правда
Він нагадав, що росія вперше вторглася в Україну в лютому 2014 року, анексувавши Крим. На той момент Україна була нейтральною країною і не висловлювала намірів вступати до НАТО.
Міністр зазначив, що під час Революції гідності протестувальники наполягали на вступі України до ЄС, а не до НАТО.
"Лише восени 2014 року, після багатьох місяців війни, Україна відмовилася від нейтралітету", - зауважив Кулеба.
Якби росія не загрожувала існуванню України, не було б причин для нашої країни прагнути колективної безпеки
Доповнення
російський диктатор путін під час виступу перед федеральними зборами натякнув, що відправка військ НАТО на територію України може стати приводом для росії застосувати ядерну зброю.