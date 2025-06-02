Если бы рф была готова к полному прекращению огня, то не потеряла бы самолеты - Тихий

Если бы россия, как и Украина, была готова к полному прекращению огня, то не потеряла бы свои самолеты. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и россии, передает УНН.

Украина с 11 марта выражает свою полную готовность к перемирию, полному прекращению огня. Если бы они (россияне - ред.) тоже были готовы, то не потеряли бы свои самолеты - сказал Тихий.

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Спикер МИД подчеркнул, что Украину и россию нельзя рассматривать на одном уровне, ведь наше государство защищается, а россия нападает.

Глава СБУ Малюк заявил, что за прошедшие сутки украинские дроны поразили цели на 4-х военных аэродромах рф. Под ударом оказался 41 российский самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщал, что по меньшей мере 13 российских самолетов уничтожены и еще больше повреждены.