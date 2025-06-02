Если бы рф была готова к полному прекращению огня, то не потеряла бы самолеты - Тихий

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
14:39 • 16190 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

14:21 • 40253 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

13:07 • 55964 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

11:49 • 104405 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 140787 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 150294 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 203443 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 212401 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 122199 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 305905 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.4м/с
56%
750мм
Популярные новости

Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов

2 июня, 07:10 • 65218 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 104788 просмотра

Украинская делегация в Стамбуле скоординировала позиции с европейскими партнерами перед переговорами с рф

2 июня, 09:10 • 15406 просмотра

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

11:45 • 108593 просмотра

Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

13:22 • 30702 просмотра
публикации

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

11:49 • 104433 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 305921 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 349621 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 362786 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 367253 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Рустем Умєров

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Сергей Кислыця

Гитанас Науседа

Актуальные места

Украина

Стамбул

Соединённые Штаты

Турция

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 105395 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 123497 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 202944 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 143701 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 173653 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Если бы рф была готова к полному прекращению огня, то не потеряла бы самолеты - Тихий

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Украина с 11 марта готова к полному прекращению огня, заявил представитель МИД. По его словам, если бы россия была готова, то не потеряла бы свои самолеты, ведь Украина защищается.

Если бы рф была готова к полному прекращению огня, то не потеряла бы самолеты - Тихий

Если бы россия, как и Украина, была готова к полному прекращению огня, то не потеряла бы свои самолеты. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и россии, передает УНН.

Украина с 11 марта выражает свою полную готовность к перемирию, полному прекращению огня. Если бы они (россияне - ред.) тоже были готовы, то не потеряли бы свои самолеты 

- сказал Тихий.

россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня - Кислица02.06.25, 17:58 • 1084 просмотра

Дополнение

Спикер МИД подчеркнул, что Украину и россию нельзя рассматривать на одном уровне, ведь наше государство защищается, а россия нападает.

Глава СБУ Малюк заявил, что за прошедшие сутки украинские дроны поразили цели на 4-х военных аэродромах рф. Под ударом оказался 41 российский самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщал, что по меньшей мере 13 российских самолетов уничтожены и еще больше повреждены.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
Василий Малюк
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9