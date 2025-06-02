Якби рф була готова до повного припинення вогню, то не втратила б літаки - Тихий

Якби росія, як і Україна, була готова до повного припинення вогню, то не втратила свої літаки. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції за підсумками переговорів України й рф, передає УНН.

Україна з 11 березня висловлює свою повну готовність щодо перемир'я, повного припинення вогню. Якби вони (росіяни - ред.) теж були готові, то не втратили свої літаки