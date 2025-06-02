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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
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Якби рф була готова до повного припинення вогню, то не втратила б літаки - Тихий

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Україна з 11 березня готова до повного припинення вогню, заявив речник МЗС. За його словами, якби росія була готова, то не втратила б свої літаки, адже Україна захищається.

Якби рф була готова до повного припинення вогню, то не втратила б літаки - Тихий

Якби росія, як і Україна, була готова до повного припинення вогню, то не втратила свої літаки. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції за підсумками переговорів України й рф, передає УНН.

Україна з 11 березня висловлює свою повну готовність щодо перемир'я, повного припинення вогню. Якби вони (росіяни - ред.) теж були готові, то не втратили свої літаки 

- сказав Тихий.

росія і далі відкидає ідею безумовного припинення вогню - Кислиця02.06.25, 17:58 • 1202 перегляди

Доповнення

Речник МЗС наголосив, що Україну і росію не можна розглядати на одному рівні, адже наша держава захищається, а росія нападає.

Голова СБУ Малюк заявив, що минулої доби українські дрони вразили цілі на 4-х військових аеродромах рф. Під ударом опинився 41 російський літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що щонайменше 13 російських літаків знищено і ще більше пошкоджено.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Ту-160
Ту-95
Туполєв Ту-22М
Василь Малюк
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
Україна
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