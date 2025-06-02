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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
14:39 • 11363 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

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Україну і росію не можна розглядати на одному рівні, наша держава захищається, рф нападає - Тихий

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Речник МЗС наголосив, що не можна ставити Україну та росію на один рівень. Переговори у Стамбулі тривали годину, але прориву не сталося.

Україну і росію не можна розглядати на одному рівні, наша держава захищається, рф нападає - Тихий

Речник Міністерства закордонних справ України заявив, що Україну і росію не можна розглядати на одному рівні, адже наша держава захищається, а росія нападає. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у Стамбулі, повідомляє УНН.

Деталі

Ми категорично проти того, щоб розглядати обидві сторони на одному рівні. Одна сторона нападає, інша захищається. Україна б’є виключно по законних цілях, законних військових цілях. Всі норми міжнародного права дозволяють Україні це робити

- зазначив Тихий.

Він також нагадав, що саме росія вдерлася в Україну і зруйнувала життя її громадянам.

Нагадаємо

Переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години.

Сьогодні продовження переговорів не очікується, але буде третій раунд переговорів рф та України "протягом якогось часу".

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що росія і далі відкидає ідею безумовного припинення вогню.

Під час перемовин у Стамбулі Україна та рф домовились про обмін тяжкохворих та молодих військових віком від 18 до 25 років за формулою "всіх на всіх".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Сергій Кислиця
Стамбул
Україна
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