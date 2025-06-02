Україну і росію не можна розглядати на одному рівні, наша держава захищається, рф нападає - Тихий

Речник Міністерства закордонних справ України заявив, що Україну і росію не можна розглядати на одному рівні, адже наша держава захищається, а росія нападає. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у Стамбулі, повідомляє УНН.

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Ми категорично проти того, щоб розглядати обидві сторони на одному рівні. Одна сторона нападає, інша захищається. Україна б’є виключно по законних цілях, законних військових цілях. Всі норми міжнародного права дозволяють Україні це робити - зазначив Тихий.

Він також нагадав, що саме росія вдерлася в Україну і зруйнувала життя її громадянам.

Нагадаємо

Переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години.

Сьогодні продовження переговорів не очікується, але буде третій раунд переговорів рф та України "протягом якогось часу".

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що росія і далі відкидає ідею безумовного припинення вогню.

Під час перемовин у Стамбулі Україна та рф домовились про обмін тяжкохворих та молодих військових віком від 18 до 25 років за формулою "всіх на всіх".