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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
14:39 • 11107 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

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ГУР про новий обмін: щодо двох категорій є домовленість у форматі "всіх на всіх", визначено попередні терміни

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Під час перемовин у Стамбулі Україна та рф домовились про обмін тяжкохворих та молодих військових віком від 18 до 25 років за формулою «всіх на всіх». Також сторони домовились про повернення тіл загиблих військових.

ГУР про новий обмін: щодо двох категорій є домовленість у форматі "всіх на всіх", визначено попередні терміни

Одним з результатів перемовин з росією у Стамбулі є домовленість про проведення обміну двох категорій осіб у форматі "всіх на всіх". Йдеться про тяжкохворих військових та військових віком від 18 до 25 років. Погоджено механізм та визначено попередні терміни. Про це повідомив аступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час пресконференції за підсумками переговорів України і рф, передає УНН.

Деталі

"На сьогодні ми досягли нового прогресу - це так звана формула "всіх на всіх". Сьогодні погодили дві категорії, які будуть підлягати поверненню на Батьківщину. Ми погодили механізми, визначили попередні терміни саме цього обміну, і попереду нас очікує тяжка робота, тому що необхідно буде зробити багато верифікацій, визначити всі категорії, нікого не втратити, не забути", - заявив Скібіцький.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що росія та Україна домовилися про обмін всіх на всіх тяжкохворих, військовополонених і молодих солдатів віком від 18 до 25 років.

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров02.06.25, 17:39 • 10907 переглядiв

Доповнення

У Стамбулі під час перемовин було домовлено з росією про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих військових. 

Окрім того, українська сторона запропонувала російській провести ще одну зустріч до кінця червня - у період з 20 по 30 червня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Стамбул
Україна
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