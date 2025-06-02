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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
14:39 • 6560 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

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ГУР о новом обмене: по двум категориям есть договоренность в формате "всех на всех", определены предварительные сроки

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Во время переговоров в Стамбуле Украина и РФ договорились об обмене тяжелобольных и молодых военных в возрасте от 18 до 25 лет по формуле «всех на всех». Также стороны договорились о возвращении тел погибших военных.

ГУР о новом обмене: по двум категориям есть договоренность в формате "всех на всех", определены предварительные сроки

Одним из результатов переговоров с россией в Стамбуле является договоренность о проведении обмена двух категорий лиц в формате "всех на всех". Речь идет о тяжелобольных военных и военных в возрасте от 18 до 25 лет. Согласован механизм и определены предварительные сроки. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и рф, передает УНН.

Детали

"На сегодня мы достигли нового прогресса – это так называемая формула "всех на всех". Сегодня согласовали две категории, которые будут подлежать возвращению на Родину. Мы согласовали механизмы, определили предварительные сроки именно этого обмена, и впереди нас ожидает тяжелая работа, потому что необходимо будет сделать много верификаций, определить все категории, никого не потерять, не забыть", – заявил Скибицкий.

Министр обороны Рустем Умеров сообщал, что россия и Украина договорились об обмене всех на всех тяжелобольных, военнопленных и молодых солдат в возрасте от 18 до 25 лет.

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров02.06.25, 17:39 • 6540 просмотров

Дополнение

В Стамбуле в ходе переговоров была достигнута договоренность с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных.

Кроме того, украинская сторона предложила российской провести еще одну встречу до конца июня – в период с 20 по 30 июня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Рустем Умєров
Стамбул
Украина
Brent Oil
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