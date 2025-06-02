Украину и россию нельзя рассматривать на одном уровне, наше государство защищается, рф нападает - Тихий
Киев • УНН
Представитель МИД подчеркнул, что нельзя ставить Украину и россию на один уровень. Переговоры в Стамбуле длились час, но прорыва не произошло.
Спикер Министерства иностранных дел Украины заявил, что Украину и Россию нельзя рассматривать на одном уровне, ведь наше государство защищается, а Россия нападает. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в Стамбуле, сообщает УНН.
Детали
Мы категорически против того, чтобы рассматривать обе стороны на одном уровне. Одна сторона нападает, другая защищается. Украина бьет исключительно по законным целям, законным военным целям. Все нормы международного права позволяют Украине это делать
Он также напомнил, что именно Россия вторглась в Украину и разрушила жизнь ее гражданам.
Напомним
Переговоры России и Украины в Стамбуле длились более часа.
Сегодня продолжения переговоров не ожидается, но будет третий раунд переговоров РФ и Украины "в течение какого-то времени".
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня.
Во время переговоров в Стамбуле Украина и РФ договорились об обмене тяжелобольных и молодых военных в возрасте от 18 до 25 лет по формуле "всех на всех".