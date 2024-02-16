Если бы путин преуспел и силой передвинул границы в Европе, то это было бы гораздо дороже - Шольц о продолжении военной поддержки Украины

Поддержка Украины является защитой европейских свобод, ведь если бы путину позволили силой передвигать границы в современном мире, это бы имело очень серьезные последствия для всей Европы. Об этом говорится в заявлении немецкого канцлера Олафа Шольца, которое размещено в сети Х, передает УНН.

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Канцлер сказал, что с 24 февраля 2022 года Германия уже поддержала Украину на сумму около 28 миллиардов евро. По его оценке, такая масштабная поддержка была правильным решением, даже несмотря на то, что немцы чувствуют финансовые последствия.

Но чтобы было, если бы путин преуспел своим военным походом? Если бы границы в Европе просто так можно было бы передвинуть силой? Последствия этого бы обошлись нам гораздо дороже, чем наша поддержка Украины в ее оборонительной борьбе - во всех отношениях - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что путин пытается покорить Украину, а затем продвинуться дальше на запад.

Если ему удастся покорить Украину, то это станет не возвращением к миру, а прелюдией к следующей агрессии. В своих высказываниях путин много раз заявлял, что его цели идут гораздо дальше - считает канцлер.

Он оценил поддержку Украины, как поддержку европейского мирного порядка в целом и сохранение европейских свобод.

Он также сказал, что именно поэтому был рад приветствовать президента Владимира Зеленского в Берлине, где они подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Шольц отметил, что подписанием соглашения Германия обязалась продолжать долгосрочно поддерживать Украину. Он напомнил, что Германия предоставляет Украине военную поддержку, поставляет оружие и обучает военных, помогает модернизироваться украинской оборонной промышленности.

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