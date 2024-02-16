Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину: Шольц рассказал о деталях соглашения по безопасности
Киев • УНН
Германия будет продолжать поддерживать независимость Украины и ее обороноспособность против России через новое соглашение по безопасности, которое предусматривает военную помощь, помощь в разминировании и инфраструктурную помощь.
Соглашение по безопасности Украины с Германией будет предусматривать поддержку Украины в развитии современной обороноспособности вооруженных сил, а также в разминировании, обеспечении энергетической инфраструктуры и восстановлении.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
Сегодня мы делаем еще один исторический шаг. Президент Зеленский и я заключили соглашение о двусторонних отношениях, о гарантиях безопасности. Этот документ трудно переоценить. Он устанавливает, что Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину, которая обороняется против российской агрессии столько, сколько нужно
Он добавил, что Германия будет поддерживать Украину в развитии современной обороноспособности вооруженных сил, чтобы предотвратить любую агрессию России в будущем.
Если Россия подумает об этом в будущем, то у нас есть детальные договоренности дипломатические, экономические и также военные, как мы будем помогать Украине. Это соглашение - это воплощение того, о чем договорились государства G7 в прошлом году в Вильнюсе. Обещание, к которому уже присоединились более 20 стран. Мы вторая страна, которая заключает соглашение о гарантиях безопасности. За нами последуют другие страны. Сразу после нас - наши французские друзья
Также он отметил, что сегодняшнее соглашение охватывает также помощь в гражданской сфере, например, в разминировании, обеспечении энергетической инфраструктуры и восстановлении.
Кроме того, Шольц заявил, что Украина берет на себя ответственность за продолжение реформ, которые ведут к вступлению в ЕС.
Напомним,
Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро, в который войдут гаубицы, амуниция, системы ПВО и ракеты к ним.
Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину: Шольц рассказал о деталях соглашения по безопасности
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