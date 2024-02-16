Німеччина і далі буде підтримувати незалежну Україну: Шольц розповів про деталі безпекової угоди
Київ • УНН
Німеччина продовжуватиме підтримувати незалежність України та її обороноздатність проти Росії через нову безпекову угоду, яка передбачає військову допомогу, допомогу у розмінуванні та інфраструктурну допомогу.
Безпекова угода України з НІмеччиною передбачатиме підтримку України у розбудові сучасної обороноздатності збройних сил, а також у розмінуванні, забезпеченні енергетичної інфраструктури та відбудові.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
Сьогодні ми робимо ще один історичний крок. Президент Зеленський та я уклали угоду про двосторонні стосунки, про безпекові гарантії. Цей документ важко переоцінити. Він встановлює, що Німеччина і далі буде підтримувати незалежну Україну, яка обороняється проти російської агресії стільки, скільки потрібно
Він додав, що Німеччина буде підтримувати Україну у розбудові сучасної обороноздатності збройних сил, щоб запобігти будь-якій агресії росії у майбутньому.
Якщо росія подумає про це в майбутньому, то в нас є детальні домовленості дипломатичні, економічні і також військові, як ми допомагатимемо Україні. Ця угода - це є втілення того, про що домовились держави G7 минулого року у Вільнюсі. Обіцянка, до якої вже долучилися більше 20 країн. Ми друга країна, яка укладає угоду про безпекові гарантії. За нами послідують інші країни. Відразу після нас - наші французькі друзі
Також він наголосив, що сьогоднішня угода охоплює також допомогу у цивільній сфері, наприклад, у розмінуванні, забезпеченні енергетичної інфраструктури та відбудові.
Окрім того, Шольц заявив, що Україна бере на себе відповідальність за продовження реформ, які ведуть до вступу в ЄС.
Нагадаємо
Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро, до якого увійдуть гаубиці, амуніція, системи ППО та ракети до них.