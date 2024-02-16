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Німеччина і далі буде підтримувати незалежну Україну: Шольц розповів про деталі безпекової угоди

Німеччина і далі буде підтримувати незалежну Україну: Шольц розповів про деталі безпекової угоди

Київ • УНН

 • 23019 перегляди

Німеччина продовжуватиме підтримувати незалежність України та її обороноздатність проти Росії через нову безпекову угоду, яка передбачає військову допомогу, допомогу у розмінуванні та інфраструктурну допомогу.

Безпекова угода України з НІмеччиною передбачатиме підтримку України у розбудові сучасної обороноздатності збройних сил, а також у розмінуванні, забезпеченні енергетичної інфраструктури та відбудові.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ми робимо ще один історичний крок. Президент Зеленський та я уклали угоду про двосторонні стосунки, про безпекові гарантії. Цей документ важко переоцінити. Він встановлює, що Німеччина і далі буде підтримувати незалежну Україну, яка обороняється проти російської агресії стільки, скільки потрібно

- сказав Шольц.

Він додав, що Німеччина буде підтримувати Україну у розбудові сучасної обороноздатності збройних сил, щоб запобігти будь-якій агресії росії у майбутньому.

Якщо росія подумає про це в майбутньому, то в нас є детальні домовленості дипломатичні, економічні і також військові, як ми допомагатимемо Україні. Ця угода - це є втілення того, про що домовились держави G7 минулого року у Вільнюсі. Обіцянка, до якої вже долучилися більше 20 країн. Ми друга країна, яка укладає угоду про безпекові гарантії. За нами послідують інші країни. Відразу після нас - наші французькі друзі

- додає канцлер.

Також він наголосив, що сьогоднішня угода охоплює також допомогу у цивільній сфері, наприклад, у розмінуванні, забезпеченні енергетичної інфраструктури та відбудові.

Окрім того, Шольц заявив, що Україна бере на себе відповідальність за продовження реформ, які ведуть до вступу в ЄС.

Нагадаємо

Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро, до якого увійдуть гаубиці, амуніція, системи ППО та ракети до них. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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