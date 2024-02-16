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Якби путін досяг успіху та силою пересунув кордони в Європі, то це було б набагато дорожче – Шольц про продовження військової підтримки України

Якби путін досяг успіху та силою пересунув кордони в Європі, то це було б набагато дорожче – Шольц про продовження військової підтримки України

Київ • УНН

 • 23879 перегляди

Якщо дозволити путіну досягти успіху в Україні та силою перемістити кордони в Європі, це підірве європейський мирний порядок і створить небезпечний прецедент для подальшої агресії, вважає канцлер Німеччини.

Підтримка України є захистом європейських свобод, адже якби путіну дозволили силою пересувати кордони в сучасному світі, це б мало дуже серйозні наслідки для усієї Європи. Про це йдеться у заяві німецького канцлера Олафа Шольца, яка розміщена у мережі Х, передає УНН.

Деталі

Канцлер сказав, шо з 24 лютого 2022 року Німеччина вже підтримала Україну на суму близько 28 мільярдів євро. За його оцінкою, така масштабна підтримка була правильним рішенням, навіть попри те, що німці відчувають фінансові наслідки.

Але ж щоб було, якби путін досяг успіху своїм воєнним походом? Якби кордони в Європі просто так можна було б пересунути силою? Наслідки цього б обійшлися нам набагато дорожче, ніж наша підтримка України в її оборонній боротьбі – у всіх відношеннях

- сказав Шольц.

Він підкресли, що путін намагається підкорити Україну, а потім просунутися далі на захід.

Якщо йому вдасться підкорити Україну, то це стане не поверненням до миру, а прелюдією до наступної агресії. У своїх висловлюваннях путін багато разів заявляв, що його цілі йдуть набагато далі

- вважає канцлер.

Він оцінив підтримку Україну, як підтримку європейського мирного порядку в цілому і збереження європейських свобод.

Він також сказав, що саме тому був радий вітати президента Володимира Зеленського у Берліні, де вони підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Шольц зазначив, що підписанням угоди Німеччина зобов'язалася продовжувати довгостроково підтримувати Україну. Він нагадав, що Німеччина надає Україні військову підтримку, постачає зброю та навчає військових, допомагає модернізуватися українській оборонній промисловості.

Німеччина і далі буде підтримувати незалежну Україну: Шольц розповів про деталі безпекової угоди16.02.24, 15:22 • 23018 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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yevropaЄвропа
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
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