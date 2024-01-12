Кировоградщина: более трех тысяч абонентов в 44 населенных пунктах до сих пор без света

С начала недели в Кропивницком районе Кировоградской области преодолевают последствия непогоды. Сейчас еще в 7 населенных пунктов вернули свет. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, пишет УНН.

За четыре часа после заседания комиссии ТЭБ и ЧС энергетикам удалось вернуть свет еще в 7 населенных пунктов Кропивницкого района. Сейчас без электроснабжения - более 3 тысяч абонентов из 44 населенных пунктов. Аварийные бригады, в составе более сотни энергетиков, продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях. - написал Райкович в Telegram.

Напомним

В самом начале в Кропивницком районе без света было 167 населенных пунктов. Сегодня утром сообщалось, что в Кировоградской области обесточен 51 населенный пункт.

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