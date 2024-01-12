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Кировоградщина: более трех тысяч абонентов в 44 населенных пунктах до сих пор без света

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 17:41  •  10934 просмотра

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Восстановлено электроснабжение 7 населенных пунктов в Кропивницком районе Кировоградской области, где из-за непогоды остаются обесточенными более 3 000 человек.

С начала недели в Кропивницком районе Кировоградской области преодолевают последствия непогоды. Сейчас еще в 7 населенных пунктов вернули свет. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, пишет УНН.

За четыре часа после заседания комиссии ТЭБ и ЧС энергетикам удалось вернуть свет еще в 7 населенных пунктов Кропивницкого района. Сейчас без электроснабжения - более 3 тысяч абонентов из 44 населенных пунктов. Аварийные бригады, в составе более сотни энергетиков, продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях. 

- написал Райкович в Telegram.

Напомним

В самом начале в Кропивницком районе без света было 167 населенных пунктов. Сегодня утром сообщалось, что в Кировоградской области обесточен 51 населенный пункт.

Дефицит электроэнергии может вырасти до 2,8% на фоне холодов - Укрэнерго12 январь 2024, 12:17 • 21552 просмотра

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Технологии
Кіровоградщина: понад три тисячі абонентів у 44 населених пунктах досі без світла
Kirovohrad region: more than three thousand subscribers in 44 settlements are still without electricity
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Кировоградщина: более трех тысяч абонентов в 44 населенных пунктах до сих пор без света

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