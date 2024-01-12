Дефицит электроэнергии может вырасти до 2,8% на фоне холодов - Укрэнерго

В Украине сегодня на фоне похолодания растет потребление электроэнергии, с ожидаемым пиком с 9:00 до 20:00. Прогнозный дефицит днем на уровне 2,8%. Об этом в пятницу сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление и генерация

Как отмечается, вчера, 11 января, суточный максимум потребления был зафиксирован днем после 10:00. Он был на 3,1% ниже соответствующего показателя 10 января.

"Сегодня потребление снова растет. По состоянию на 9:30, потребление уже почти на 1% выше, чем вчера в то же время. Причины - похолодание и заживление потребителей, которое еще продолжается в обесточенных непогодой регионах", - говорится в сообщении.

Утром, как сообщается, электроэнергии, выработанной электростанциями всех видов, было достаточно для обеспечения энергоснабжения потребителей.

"Но в течение дня диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует возможный дефицит в энергосистеме - 2,8%. Для покрытия будет задействована вся мощность работающих в системе электростанций. Введение графиков ограничения потребителей не планируется", - сообщили в НЭК.

Потребление электричества снижается на фоне потепления, но днем прогнозируется дефицит - Укрэнерго

В Укрэнерго призвали не включать мощные электроприборы одновременно, поддержав энергосистему. "Чтобы помочь энергосистеме работать сбалансировано в сложных условиях, потребляйте электроэнергию экономно", - отметили в компании.

Обесточивание

На утро из-за непогоды обесточены 229 населенных пунктов в 6 областях.

Из-за технических нарушений утром были обесточены потребители в Киевской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 409 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Экспорт/импорт

Импорт электроэнергии осуществляется днем и вечером из Словакии, Румынии и Молдовы. Экспорт сегодня не осуществляется, сообщили в Укрэнерго.

ЗАЭС

"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе - он составляет 15,61 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.