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Дефіцит електроенергії може зрости до 2,8% на тлі холодів - Укренерго

Дефіцит електроенергії може зрости до 2,8% на тлі холодів - Укренерго

Київ • УНН

 • 25965 перегляди

Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії на 2,8% на тлі зростання споживання через похолодання; "Укренерго" закликає до ощадливого використання електроенергії.

В Україні сьогодні на тлі похолодання, зростає споживання електроенергії, з очікуваним піком з 9:00 до 20:00. Прогнозний дефіцит вдень на рівні 2,8%. Про це у п'ятницю повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання і генерація

Як зазначається, учора, 11 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень після 10:00. Він був на 3,1% нижчий за відповідний показник 10 січня.

"Сьогодні споживання знову зростає. Станом на 9:30, споживання вже майже на 1% вище, ніж вчора в той же час. Причини – похолодання та заживлення споживачів, яке ще триває в знеструмлених негодою регіонах", - ідеться у повідомленні.

Вранці, як повідомляється, електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, було достатньо для забезпечення енергопостачання споживачів.

"Але протягом дня диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливий дефіцит в енергосистемі – 2,8%. Для покриття буде задіяна вся потужність працюючих в системі електростанцій. Введення графіків обмеження споживачів не планується", - повідомили у НЕК.

Споживання електрики знижується на тлі потепління, але вдень прогнозується дефіцит - Укренерго11.01.24, 11:29 • 27425 переглядiв

В Укренерго закликали не вмикати потужні електроприлади одночасно, підтримавши енергосистему. "Щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в складних умовах, споживайте електроенергію ощадливо", - наголосили у компанії.

Знеструмлення

На ранок через негоду знеструмлено 229 населених пунктів у 6 областях.

Через технічні порушення вранці були знеструмлені споживачі в Київській області.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. 

Експорт/імпорт

Імпорт електроенергії здійснюється вдень та ввечері зі Словаччини, Румунії та Молдови. Експорт сьогодні не здійснюється, повідомили в Укренерго.

ЗАЕС

"Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі - він становить 15,61 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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