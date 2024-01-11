Споживання електрики знижується на тлі потепління, але вдень прогнозується дефіцит - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні дещо знизилося через потепління, але залишається на сезонному максимумі, з прогнозом 1% дефіциту в години пік. Відновлення зв'язку в районах, що постраждали від буревію, збільшує навантаження.
В Україні сьогодні зранку споживання нижче, ніж вчора, на тлі потепління, але загалом залишається найвищим за опалювальний період. Період найбільшого споживання - з 8:00 до 18:00. Прогнозний дефіцит вдень - на рівні 1%. Про це повідомили в четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Споживання та генерація
"Сьогодні, станом на 9:00, споживання на 2,5% нижче, ніж вчора в той же час. Через потепління, від середньодобових -10°C 10 січня до -5°C 11 січня споживання дещо знижується, але не так швидко, як зростало. Загальний рівень залишається найвищим за цей опалювальний період", - повідомили у НЕК.
Окрім того, як вказано, триває заживлення споживачів у південних та центральних областях, які були знеструмлені через негоду. "Ці фактори продовжують створювати додаткове навантаження. (...) Протягом дня не вмикайте потужні електроприлади одночасно!" - закликали у Міненерго.
При цьому, як повідомляється, "наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів".
Утім, диспетчерський центр протягом дня прогнозує можливий незначний дефіцит в енергосистемі – близько 1%. Для покриття буде задіяна вся потужність працюючих в системі електростанцій. Введення графіків обмеження споживачів не планується
Для покриття високого рівня споживання, як зазначається, "усі види електростанцій зараз працюють на максимально можливій, станом на зараз, потужності". Але деякі ще відновлюються.
"Просимо споживачів в найближчі дні особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів протягом всього дня з 08:00 до 18:00. Щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в складних умовах, споживайте електроенергію ощадливо", - зауважили в компанії.
Знеструмлення
На ранок через негоду знеструмлено 281 населений пункт у 4 областях: в Дніпропетровській – 128 населених пунктів, в Кіровоградській – 70, в Миколаївській – 56, в Одеській – 27.
Через технічні порушення в обладнанні сусіднього обленерго залишаються знеструмленими понад 8 тисяч споживачів в Дніпропетровській області. Також через технічні порушення знеструмлено 4 населені пункти в Сумській області.
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 418 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій Харківській, Херсонській областях.
Експорт/імпорт
Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини, Румунії та Молдови. Експорт сьогодні не здійснюється, зазначили в Укренерго.