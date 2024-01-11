Споживання електрики знижується на тлі потепління, але вдень прогнозується дефіцит - Укренерго

ukenru
29 березня, 17:57 • 135862 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 166973 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 154886 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 192622 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 166306 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 147241 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 154454 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149414 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 415471 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173016 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 74476 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 78618 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 83525 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 82509 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 64077 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 266202 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 415529 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 466039 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 472257 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 379636 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 35753 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 167057 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 139901 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 133549 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 107049 перегляди
Актуальне
Споживання електрики знижується на тлі потепління, але вдень прогнозується дефіцит - Укренерго

Споживання електрики знижується на тлі потепління, але вдень прогнозується дефіцит - Укренерго

Київ • УНН

 • 27425 перегляди

Споживання електроенергії в Україні дещо знизилося через потепління, але залишається на сезонному максимумі, з прогнозом 1% дефіциту в години пік. Відновлення зв'язку в районах, що постраждали від буревію, збільшує навантаження.

В Україні сьогодні зранку споживання нижче, ніж вчора, на тлі потепління, але загалом залишається найвищим за опалювальний період. Період найбільшого споживання - з 8:00 до 18:00. Прогнозний дефіцит вдень - на рівні 1%. Про це повідомили в четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання та генерація

"Сьогодні, станом на 9:00, споживання на 2,5% нижче, ніж вчора в той же час. Через потепління, від середньодобових -10°C 10 січня до -5°C 11 січня споживання дещо знижується, але не так швидко, як зростало. Загальний рівень залишається найвищим за цей опалювальний період", - повідомили у НЕК.

Окрім того, як вказано, триває заживлення споживачів у південних та центральних областях, які були знеструмлені через негоду. "Ці фактори продовжують створювати додаткове навантаження. (...) Протягом дня не вмикайте потужні електроприлади одночасно!" - закликали у Міненерго.

При цьому, як повідомляється, "наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів".

Утім, диспетчерський центр протягом дня прогнозує можливий незначний дефіцит в енергосистемі – близько 1%. Для покриття буде задіяна вся потужність працюючих в системі електростанцій. Введення графіків обмеження споживачів не планується

- наголосили в Укренерго.

Для покриття високого рівня споживання, як зазначається, "усі види електростанцій зараз працюють на максимально можливій, станом на зараз, потужності". Але деякі ще відновлюються.

"Просимо споживачів в найближчі дні особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів протягом всього дня з 08:00 до 18:00. Щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в складних умовах, споживайте електроенергію ощадливо", - зауважили в компанії.

Знеструмлення

На ранок через негоду знеструмлено 281 населений пункт у 4 областях: в Дніпропетровській – 128 населених пунктів, в Кіровоградській – 70, в Миколаївській – 56, в Одеській – 27.

Через технічні порушення в обладнанні сусіднього обленерго залишаються знеструмленими понад 8 тисяч споживачів в Дніпропетровській області. Також через технічні порушення знеструмлено 4 населені пункти в Сумській області.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 418 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій Харківській, Херсонській областях. 

Експорт/імпорт

Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини, Румунії та Молдови. Експорт сьогодні не здійснюється, зазначили в Укренерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70