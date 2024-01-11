Споживання електрики знижується на тлі потепління, але вдень прогнозується дефіцит - Укренерго

В Україні сьогодні зранку споживання нижче, ніж вчора, на тлі потепління, але загалом залишається найвищим за опалювальний період. Період найбільшого споживання - з 8:00 до 18:00. Прогнозний дефіцит вдень - на рівні 1%. Про це повідомили в четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання та генерація

"Сьогодні, станом на 9:00, споживання на 2,5% нижче, ніж вчора в той же час. Через потепління, від середньодобових -10°C 10 січня до -5°C 11 січня споживання дещо знижується, але не так швидко, як зростало. Загальний рівень залишається найвищим за цей опалювальний період", - повідомили у НЕК.

Окрім того, як вказано, триває заживлення споживачів у південних та центральних областях, які були знеструмлені через негоду. "Ці фактори продовжують створювати додаткове навантаження. (...) Протягом дня не вмикайте потужні електроприлади одночасно!" - закликали у Міненерго.

При цьому, як повідомляється, "наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів".

Утім, диспетчерський центр протягом дня прогнозує можливий незначний дефіцит в енергосистемі – близько 1%. Для покриття буде задіяна вся потужність працюючих в системі електростанцій. Введення графіків обмеження споживачів не планується - наголосили в Укренерго.

Для покриття високого рівня споживання, як зазначається, "усі види електростанцій зараз працюють на максимально можливій, станом на зараз, потужності". Але деякі ще відновлюються.

"Просимо споживачів в найближчі дні особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів протягом всього дня з 08:00 до 18:00. Щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в складних умовах, споживайте електроенергію ощадливо", - зауважили в компанії.

Знеструмлення

На ранок через негоду знеструмлено 281 населений пункт у 4 областях: в Дніпропетровській – 128 населених пунктів, в Кіровоградській – 70, в Миколаївській – 56, в Одеській – 27.

Через технічні порушення в обладнанні сусіднього обленерго залишаються знеструмленими понад 8 тисяч споживачів в Дніпропетровській області. Також через технічні порушення знеструмлено 4 населені пункти в Сумській області.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 418 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій Харківській, Херсонській областях.

Експорт/імпорт

Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини, Румунії та Молдови. Експорт сьогодні не здійснюється, зазначили в Укренерго.