Потребление электричества снижается на фоне потепления, но днем прогнозируется дефицит - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось из-за потепления, но остается на сезонном максимуме, с прогнозом 1% дефицита в часы пик
В Украине сегодня утром потребление ниже, чем вчера, на фоне потепления, но в целом остается самым высоким за отопительный период. Период наибольшего потребления - с 8:00 до 18:00. Прогнозный дефицит днем - на уровне 1%. Об этом сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Потребление и генерация
"Сегодня, по состоянию на 9:00, потребление на 2,5% ниже, чем вчера в то же время. Из-за потепления, от среднесуточных -10°C 10 января до -5°C 11 января потребление несколько снижается, но не так быстро, как росло. Общий уровень остается самым высоким за этот отопительный период", - сообщили в НЭК.
Кроме того, как указано, продолжается запитка потребителей в южных и центральных областях, которые были обесточены из-за непогоды. "Эти факторы продолжают создавать дополнительную нагрузку. (...) В течение дня не включайте мощные электроприборы одновременно!" - призвали в Минэнерго.
При этом, как сообщается, "сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей".
Впрочем, диспетчерский центр в течение дня прогнозирует возможный незначительный дефицит в энергосистеме - около 1%. Для покрытия будет задействована вся мощность работающих в системе электростанций. Введение графиков ограничения потребителей не планируется
Для покрытия высокого уровня потребления, как отмечается, "все виды электростанций сейчас работают на максимально возможной, по состоянию на сейчас, мощности". Но некоторые еще восстанавливаются.
"Просим потребителей в ближайшие дни особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 08:00 до 18:00. Чтобы помочь энергосистеме работать сбалансировано в сложных условиях, потребляйте электроэнергию экономно", - отметили в компании.
Обесточивание
На утро из-за непогоды обесточен 281 населенный пункт в 4 областях: в Днепропетровской - 128 населенных пунктов, в Кировоградской - 70, в Николаевской - 56, в Одесской - 27.
Из-за технических нарушений в оборудовании соседнего облэнерго остаются обесточенными более 8 тысяч потребителей в Днепропетровской области. Также из-за технических нарушений обесточены 4 населенных пункта в Сумской области.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 418 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой Харьковской, Херсонской областях.
Экспорт/импорт
Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии, Румынии и Молдовы. Экспорт сегодня не осуществляется, отметили в Укрэнерго.
Потребление электричества снижается на фоне потепления, но днем прогнозируется дефицит - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось из-за потепления, но остается на сезонном максимуме, с прогнозом 1% дефицита в часы пик.
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