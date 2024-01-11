Потребление электричества снижается на фоне потепления, но днем прогнозируется дефицит - Укрэнерго

В Украине сегодня утром потребление ниже, чем вчера, на фоне потепления, но в целом остается самым высоким за отопительный период. Период наибольшего потребления - с 8:00 до 18:00. Прогнозный дефицит днем - на уровне 1%. Об этом сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление и генерация

"Сегодня, по состоянию на 9:00, потребление на 2,5% ниже, чем вчера в то же время. Из-за потепления, от среднесуточных -10°C 10 января до -5°C 11 января потребление несколько снижается, но не так быстро, как росло. Общий уровень остается самым высоким за этот отопительный период", - сообщили в НЭК.

Кроме того, как указано, продолжается запитка потребителей в южных и центральных областях, которые были обесточены из-за непогоды. "Эти факторы продолжают создавать дополнительную нагрузку. (...) В течение дня не включайте мощные электроприборы одновременно!" - призвали в Минэнерго.

При этом, как сообщается, "сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей".

Впрочем, диспетчерский центр в течение дня прогнозирует возможный незначительный дефицит в энергосистеме - около 1%. Для покрытия будет задействована вся мощность работающих в системе электростанций. Введение графиков ограничения потребителей не планируется - отметили в Укрэнерго.

Для покрытия высокого уровня потребления, как отмечается, "все виды электростанций сейчас работают на максимально возможной, по состоянию на сейчас, мощности". Но некоторые еще восстанавливаются.

"Просим потребителей в ближайшие дни особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 08:00 до 18:00. Чтобы помочь энергосистеме работать сбалансировано в сложных условиях, потребляйте электроэнергию экономно", - отметили в компании.

Обесточивание

На утро из-за непогоды обесточен 281 населенный пункт в 4 областях: в Днепропетровской - 128 населенных пунктов, в Кировоградской - 70, в Николаевской - 56, в Одесской - 27.

Из-за технических нарушений в оборудовании соседнего облэнерго остаются обесточенными более 8 тысяч потребителей в Днепропетровской области. Также из-за технических нарушений обесточены 4 населенных пункта в Сумской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 418 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой Харьковской, Херсонской областях.

Экспорт/импорт

Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии, Румынии и Молдовы. Экспорт сегодня не осуществляется, отметили в Укрэнерго.