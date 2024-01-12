Кіровоградщина: понад три тисячі абонентів у 44 населених пунктах досі без світла

З початку тижня у Кропивницькому районі Кіровоградської області долають наслідки негоди. Наразі ще в 7 населених пунктів повернули світло. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

За чотири години після засідання комісії ТЕБ та НС енергетикам вдалося повернути світло ще в 7 населених пунктів Кропивницького району. Наразі без електропостачання - понад 3 тисячі абонентів з 44 населених пунктів. Аварійні бригади, в складі понад сотні енергетиків, продовжують працювати в надзвичайно складних умовах. - написав Райкович у Telegram.

Нагадаємо

На самому початку в Кропивницькому районі без світла було 167 населених пунктів. Сьогодні зранку повідомлялося, що в Кіровоградській області знеструмлено 51 населений пункт.

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