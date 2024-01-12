Через негоду 229 населених пунктів залишаються без світла

В Україні через негоду досі без електроенергії 229 міст, селищ та сіл у шести областях, повідомили у п'ятницю у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

"За інформацією Укренерго, знеструмлено 229 населених пунктів у 6 областях (Дніпропетровська - 80, Кіровоградська - 51, Миколаївська - 39, Сумська - 28, Запорізька - 18 та Чернігівська - 13)", - ідеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Доповнення

За прогнозом, сьогодні вдень без опадів, лише в Карпатах, ввечері на Волині та Рівненщині невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура 8-13° морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 2-7° морозу.