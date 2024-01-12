Из-за непогоды 229 населенных пунктов остаются без света

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
  •  27212 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
  •  42551 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
  •  114120 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
  •  131258 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
  •  132129 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
  •  132178 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
  •  130223 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
  •  121459 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  128715 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  119678 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
10 января  •  162670 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
10 января  •  193912 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
10 января  •  163000 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
10 января  •  228864 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
10 января  •  158357 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
iz-za-nepogodi-229-naselennikh-punktov-ostayutsya-bez-sveta

Из-за непогоды 229 населенных пунктов остаются без света

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 07:21  •  9115 просмотра

Read in English

Непогода оставила без света 229 населенных пунктов в шести областях Украины; продолжаются восстановительные работы.

В Украине из-за непогоды до сих пор без электроэнергии 229 городов, поселков и сел в шести областях, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН

Детали

"По информации Укрэнерго, обесточены 229 населенных пунктов в 6 областях (Днепропетровская - 80, Кировоградская - 51, Николаевская - 39, Сумская - 28, Запорожская - 18 и Черниговская - 13)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Дополнение

По прогнозу, сегодня днем без осадков, только в Карпатах, вечером на Волыни и в Ровенской области небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура 8-13° мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 2-7° мороза.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Через негоду 229 населених пунктів залишаються без світла
Bad weather leaves 229 settlements without electricity
Новости по теме

Из-за непогоды 229 населенных пунктов остаются без света

Непогода оставила без света 229 населенных пунктов в шести областях Украины; продолжаются восстановительные работы.

Общество •   •  9115 просмотра
Из-за непогоды 229 населенных пунктов остаются без света

Конгресс согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут активы рф - посол

Украина продолжает получать военную помощь США, при этом посол Маркарова отметила насущную потребность в большем количестве оружия и роль Конгресса в принятии новых законопроектов о финансировании.

Политика •   •  11294 просмотра
Конгресс согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут активы рф - посол

"Право на самооборону": 10 стран сделали совместное заявление после ударов по объектам хуситов в Йемене

Десять стран во главе с США и Великобританией нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, подтверждая свое право на самооборону от непрекращающихся нападений в Красном море.

Новости Мира •   •  10506 просмотра
"Право на самооборону": 10 стран сделали совместное заявление после ударов по объектам хуситов в Йемене

США приостановили помощь Украине, принятие Конгрессом нового финансирования важно - Белый дом

Помощь США Украине приостановлена в ожидании одобрения Конгрессом нового финансирования на фоне усиления российских атак.

Политика •   •  18720 просмотра
США приостановили помощь Украине, принятие Конгрессом нового финансирования важно - Белый дом

россияне ночью обстреляли из артиллерии береговую линию Очакова - Николаевская ОВА

Ночью россияне обстреляли побережье Очакова, без жертв.

Война •   •  20464 просмотра
россияне ночью обстреляли из артиллерии береговую линию Очакова - Николаевская ОВА

Оккупанты за сутки ударили по 13 городам Запорожской области: разрушены жилые дома

Российские войска нанесли 47 ударов по Запорожской области, повредив здания, но не вызвав жертв.

Война •   •  21572 просмотра
Оккупанты за сутки ударили по 13 городам Запорожской области: разрушены жилые дома

Армия рф ночью атаковала Сумскую область из артиллерии и миномета

Российские войска дважды обстреляли Сумскую область из артиллерии и миномета.

Война •   •  23029 просмотра
Армия рф ночью атаковала Сумскую область из артиллерии и миномета

россияне под утро нанесли два удара КАБами по Харьковской области

Российские войска нанесли два удара КАБами по Харьковской области, без жертв; было обстреляно более 12 населенных пунктов.

Война •   •  23539 просмотра
россияне под утро нанесли два удара КАБами по Харьковской области

В оккупированном Севастополе снова громко

В Севастополе в Крыму было шумно.

Криминал и ЧП •   •  35512 просмотра
В оккупированном Севастополе снова громко

россияне выпустили более 300 снарядов по Херсонщине, есть погибший и раненые

В Херсонской области российские войска выпустили 310 снарядов, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Война •   •  38246 просмотра
россияне выпустили более 300 снарядов по Херсонщине, есть погибший и раненые