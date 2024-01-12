Из-за непогоды 229 населенных пунктов остаются без света
Киев • УНН
Непогода оставила без света 229 населенных пунктов в шести областях Украины; продолжаются восстановительные работы.
В Украине из-за непогоды до сих пор без электроэнергии 229 городов, поселков и сел в шести областях, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"По информации Укрэнерго, обесточены 229 населенных пунктов в 6 областях (Днепропетровская - 80, Кировоградская - 51, Николаевская - 39, Сумская - 28, Запорожская - 18 и Черниговская - 13)", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Дополнение
По прогнозу, сегодня днем без осадков, только в Карпатах, вечером на Волыни и в Ровенской области небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура 8-13° мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 2-7° мороза.
Из-за непогоды 229 населенных пунктов остаются без света
Непогода оставила без света 229 населенных пунктов в шести областях Украины; продолжаются восстановительные работы.
Конгресс согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут активы рф - посол
Украина продолжает получать военную помощь США, при этом посол Маркарова отметила насущную потребность в большем количестве оружия и роль Конгресса в принятии новых законопроектов о финансировании.
"Право на самооборону": 10 стран сделали совместное заявление после ударов по объектам хуситов в Йемене
Десять стран во главе с США и Великобританией нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, подтверждая свое право на самооборону от непрекращающихся нападений в Красном море.
США приостановили помощь Украине, принятие Конгрессом нового финансирования важно - Белый дом
Помощь США Украине приостановлена в ожидании одобрения Конгрессом нового финансирования на фоне усиления российских атак.
россияне ночью обстреляли из артиллерии береговую линию Очакова - Николаевская ОВА
Ночью россияне обстреляли побережье Очакова, без жертв.
Оккупанты за сутки ударили по 13 городам Запорожской области: разрушены жилые дома
Российские войска нанесли 47 ударов по Запорожской области, повредив здания, но не вызвав жертв.
Армия рф ночью атаковала Сумскую область из артиллерии и миномета
Российские войска дважды обстреляли Сумскую область из артиллерии и миномета.
россияне под утро нанесли два удара КАБами по Харьковской области
Российские войска нанесли два удара КАБами по Харьковской области, без жертв; было обстреляно более 12 населенных пунктов.
В оккупированном Севастополе снова громко
В Севастополе в Крыму было шумно.
россияне выпустили более 300 снарядов по Херсонщине, есть погибший и раненые
В Херсонской области российские войска выпустили 310 снарядов, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.