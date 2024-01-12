Из-за непогоды 229 населенных пунктов остаются без света

"Право на самооборону": 10 стран сделали совместное заявление после ударов по объектам хуситов в Йемене

Десять стран во главе с США и Великобританией нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, подтверждая свое право на самооборону от непрекращающихся нападений в Красном море.