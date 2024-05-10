Еще плюс 980 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 479 710 человек, 7434 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 479 710 (+980) человек,

танков - 7434 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 14313 (+32) ед,

артиллерийских систем - 12387 (+47) ед,

РСЗО - 1062 (+4) ед,

средства ППО - 795 (+2) ед,

самолетов - 349 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9826 (+51),

крылатые ракеты - 2192 (+0),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16691 (+73) ед,

специальная техника - 2031 (+4).

Дополнение

По данным Генштаба, за минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, а также совершил 127 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения россиян - Генштаб