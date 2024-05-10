Ще плюс 980 окупантів і 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 479 710 осіб, 7434 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 479 710 (+980) осіб,

танків ‒ 7434 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32) од,

артилерійських систем – 12387 (+47) од,

РСЗВ – 1062 (+4) од,

засоби ППО ‒ 795 (+2) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),

крилаті ракети ‒ 2192 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).

Доповнення

За даними Генштабу, за минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, а також здійснив 127 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження росіян – Генштаб