Ще плюс 980 окупантів і 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 479 710 осіб особового складу і 7434 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 479 710 осіб, 7434 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 479 710 (+980) осіб,
- танків ‒ 7434 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32) од,
- артилерійських систем – 12387 (+47) од,
- РСЗВ – 1062 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 795 (+2) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),
- крилаті ракети ‒ 2192 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).
Доповнення
За даними Генштабу, за минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, а також здійснив 127 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження росіян – Генштаб10.05.24, 06:31 • 22929 переглядiв