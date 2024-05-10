Авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу авіація та ракетні війська Збройних Сил України завдали ударів по 17 місцях зосередження російських військ, двох складах боєприпасів, одному об'єкту протиповітряної оборони та російській радіолокаційній станції.
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по радіолокаційній станції російських окупантів. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Окрім того, українська авіація та ракетні війська вдарили по:
- двох складах боєприпасів,
- одному засобу протиповітряної оборони,
- 17 районах зосередження особового складу противника.
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