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Авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження росіян – Генштаб

Авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження росіян – Генштаб

Київ • УНН

 • 22929 перегляди

За минулу добу авіація та ракетні війська Збройних Сил України завдали ударів по 17 місцях зосередження російських військ, двох складах боєприпасів, одному об'єкту протиповітряної оборони та російській радіолокаційній станції.

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по радіолокаційній станції російських окупантів. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Окрім того, українська авіація та ракетні війська вдарили по:

  • двох складах боєприпасів,
  • одному засобу протиповітряної оборони,
  • 17 районах зосередження особового складу противника.

Сили ППО вночі збили 10 із 10 "шахедів" – Генштаб10.05.24, 06:22 • 22834 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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