Авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения россиян - Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по радиолокационной станции российских оккупантов. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Кроме того, украинская авиация и ракетные войска ударили по:

на двух складах боеприпасов,

одному средству противовоздушной обороны,

17 районах сосредоточения личного состава противника.

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