Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

12 человек, в том числе 6 пассажиров и 6 членов экипажа, получили ранения после того, как самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший из Дохи в Дублин, попал в турбулентность во время полета над Турцией.