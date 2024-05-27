Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  108230 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  147589 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  154758 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  153076 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161573 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  141336 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125560 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116661 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  108106 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101948 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Новости по теме
Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  15232 просмотра
Оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области

  •  15852 просмотра
Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

  •  18354 просмотра
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

  •  17571 просмотра
12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

  •  17096 просмотра
В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

  •  18615 просмотра
27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

  •  37249 просмотра
Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона

Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона

  •  17376 просмотра
The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

  •  19190 просмотра
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

  •  44691 просмотра

Популярные

27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

  •  39422 просмотра
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

  •  46429 просмотра
Враг обстрелял Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области: три человека погибли

Враг обстрелял Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области: три человека погибли

  •  55235 просмотра
Вражеские войска обстреляли 10 громад Сумщины дронами, артиллерией и минометами

Вражеские войска обстреляли 10 громад Сумщины дронами, артиллерией и минометами

  •  63114 просмотра
NYT: Россия проводит в Европе диверсионную кампанию по срыву поставок вооружения Украине

NYT: Россия проводит в Европе диверсионную кампанию по срыву поставок вооружения Украине

  •  61699 просмотра

Публикации

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

  •  147589 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  245838 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:00  •  236883 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  312890 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  348294 просмотра

Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 502 340 человек личного состава и 7671танков.

Война •   •  15232 просмотра
Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области

Российские войска совершили 412 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, в результате которых был разрушен жилой дом, но жертв среди мирного населения нет.

Общество •   •  15852 просмотра
Оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области

Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Путин прибыл в Узбекистан для переговоров с президентом Мирзиёевым - это его третий зарубежный визит с момента инаугурации на пятый срок, направленный на углубление отношений между двумя странами.

политика •   •  18354 просмотра
Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента России Владимира Путина в использовании традиционализма как оружия для воздействия на западных правых и назвал его «абсурдным лидером международного консерватизма».

Общество •   •  17571 просмотра
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

12 человек, в том числе 6 пассажиров и 6 членов экипажа, получили ранения после того, как самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший из Дохи в Дублин, попал в турбулентность во время полета над Турцией.

Общество •   •  17096 просмотра
12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

Нефтебаза в Орловской области России загорелась после того, как на нее врезались два беспилотника, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Общество •   •  18615 просмотра
В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

Сегодня, 27 мая, отмечается День неотложной медицинской помощи. Событие основано не честь того, что именно 27 мая в Лондоне был подписан акт Европейского общества экстренной медицины.

УНН Lite •   •  37249 просмотра
27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона

Почти 800 000 человек были эвакуированы из уязвимых районов Бангладеш из-за приближения мощного циклона над Бенгальским заливом.

Общество •   •  17376 просмотра
Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона

The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

Поставки снарядов из ЕС для Украины задерживаются из-за дефицита взрывчатки и ограниченности производственных мощностей в Европе.

Война •   •  19190 просмотра
The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретились в Сеуле на первых за четыре года трехсторонних переговорах, чтобы возобновить диалог по вопросам торговли, безопасности, экономики, науки, технологий, межчеловеческих обменов, здравоохранения и старения.

Экономика •   •  44691 просмотра
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах