Ще плюс 1150 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 502 340 осіб особового складу і 7671танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 502 340 осіб, 7671 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 502 340 (+1150) осіб,
- танків ‒ 7671 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,
- артилерійських систем – 12981 (+28) од,
- РСЗВ – 1084 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 815 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2221 (+12),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 2118 (+7).
Повітряні сили та ракетні війська і артилерія завдали 16 ударів по ворогу – Генштаб26.05.24, 23:50 • 25202 перегляди