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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1150 оккупантов и 53 артиллерийские системы: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 9665 просмотра

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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1150 российских оккупантов. Также уничтожено 53 артиллерийские системы и более 300 единиц другой военной техники противника.

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 150 оккупантов и более 370 единиц вооружения и военной техники россиян. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 853 030 (+1 150) человек,
  • танков - 10 023 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 20 871 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 22 976 (+53) ед,
  • РСЗО - 1 276 (+1) ед,
  • средств ПВО - 1 061 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 919 (+164) ед,
  • крылатых ракет - 3 057 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36 928 (+121) ед,
  • специальной техники - 3 742 (+1) ед.

ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине12.02.25, 04:24 • 48835 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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