Еще плюс 1150 оккупантов и 53 артиллерийские системы: Генштаб обновил данные о потерях врага

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 150 оккупантов и более 370 единиц вооружения и военной техники россиян. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 853 030 (+1 150) человек,

танков - 10 023 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 20 871 (+27) ед,

артиллерийских систем - 22 976 (+53) ед,

РСЗО - 1 276 (+1) ед,

средств ПВО - 1 061 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 919 (+164) ед,

крылатых ракет - 3 057 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 36 928 (+121) ед,

специальной техники - 3 742 (+1) ед.

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