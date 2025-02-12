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Ще плюс 1150 окупантів і 53 артилерійські системи: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1150 окупантів і 53 артилерійські системи: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 33078 перегляди

За минулу добу українські військові ліквідували 1150 російських окупантів. Також знищено 53 артилерійські системи та понад 300 одиниць іншої військової техніки противника.

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 150 окупантів та понад 370 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 853 030 (+1 150) осіб,
    • танків – 10 023 (+9) од,
      • бойових броньованих машин – 20 871 (+27) од,
        • артилерійських систем – 22 976 (+53) од,
          • РСЗВ – 1 276 (+1) од,
            • засобів ППО – 1 061 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 919 (+164) од,
              • крилатих ракет – 3 057 (+1) од,
                • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 928 (+121) од,
                  • спеціальної техніки – 3 742 (+1) од.

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                    Ольга Розгон

                    Ольга Розгон

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