Ще плюс 1150 окупантів і 53 артилерійські системи: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 150 окупантів та понад 370 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 853 030 (+1 150) осіб,

танків – 10 023 (+9) од,

бойових броньованих машин – 20 871 (+27) од,

артилерійських систем – 22 976 (+53) од,

РСЗВ – 1 276 (+1) од,

засобів ППО – 1 061 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 919 (+164) од,

крилатих ракет – 3 057 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 36 928 (+121) од,

спеціальної техніки – 3 742 (+1) од.

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