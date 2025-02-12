Ще плюс 1150 окупантів і 53 артилерійські системи: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1150 російських окупантів. Також знищено 53 артилерійські системи та понад 300 одиниць іншої військової техніки противника.
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 150 окупантів та понад 370 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 853 030 (+1 150) осіб,
- танків – 10 023 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 20 871 (+27) од,
- артилерійських систем – 22 976 (+53) од,
- РСЗВ – 1 276 (+1) од,
- засобів ППО – 1 061 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 919 (+164) од,
- крилатих ракет – 3 057 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 928 (+121) од,
- спеціальної техніки – 3 742 (+1) од.
ISW: щоб уникнути обміну територіями в разі переговорів рф обмежує інформацію про Курщину12.02.25, 04:24 • 118752 перегляди