ISW: щоб уникнути обміну територіями в разі переговорів рф обмежує інформацію про Курщину

На думку фахівців Інституту вивчення війни, російська влада намагається обмежити інформацію про ситуацію в Курській області, аби уникнути обміну територіями під час потенційних мирних переговорів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни(ISW) , пише УНН.

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За повідомленнями, російські чиновники намагаються обмежити російських блогерів, які повідомляють про поточну лінію фронту в Курській області, ймовірно, у відповідь на побоювання, що Захід чинитиме тиск на Росію, щоб змусити її обміняти російську територію на окуповану українську.

Кілька російських блогерів, які регулярно критикують ведення російськими військовими війни в Україні, заявили 10 та 11 лютого, що неназвані особи закликають російську владу звинуватити блогерів у дискредитації російських військових після того, як ті повідомили про нещодавнє просування українських військ на південний схід від Суджі.

Блогери стверджували, що російське військове командування переслідує їх за публікацію інформації про успішні українські атаки біля Черкаської Конопельки та Фанасєєвки, а один з блогерів стверджував, що нещодавні українські атаки змусили російське військове командування відкласти плани майбутньої наступальної операції в цьому районі.

Останнє твердження вказує на те, що російське військове командування, можливо, планувало провести наступальну операцію з метою захоплення Суджі, важливого газотранспортного вузла і головного міста, яке контролюють українські сили в Курській області,