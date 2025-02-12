ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

По мнению специалистов Института изучения войны, российские власти пытаются ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

По сообщениям, российские чиновники пытаются ограничить российских блогеров, которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области, вероятно, в ответ на опасения, что Запад будет оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее обменять российскую территорию на оккупированную украинскую.

Несколько российских блогеров, которые регулярно критикуют ведение российскими военными войны в Украине, заявили 10 и 11 февраля, что неназванные лица призывают российские власти обвинить блогеров в дискредитации российских военных после того, как те сообщили о недавнем продвижении украинских войск на юго-восток от Суджи.

Блогеры утверждали, что российское военное командование преследует их за публикацию информации об успешных украинских атаках возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки, а один из блогеров утверждал, что недавние украинские атаки заставили российское военное командование отложить планы будущей наступательной операции в этом районе.

Последнее утверждение указывает на то, что российское военное командование, возможно, планировало провести наступательную операцию с целью захвата Суджи, важного газотранспортного узла и главного города, который контролируют украинские силы в Курской области,