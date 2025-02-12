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ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

Киев  •  УНН

 • 11369 просмотра

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ISW сообщает о попытках РФ ограничить информацию о линии фронта в Курской области. Это может быть связано с опасениями относительно обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.

По мнению специалистов Института изучения войны, российские власти пытаются ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

По сообщениям, российские чиновники пытаются ограничить российских блогеров, которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области, вероятно, в ответ на опасения, что Запад будет оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее обменять российскую территорию на оккупированную украинскую.

Несколько российских блогеров, которые регулярно критикуют ведение российскими военными войны в Украине, заявили 10 и 11 февраля, что неназванные лица призывают российские власти обвинить блогеров в дискредитации российских военных после того, как те сообщили о недавнем продвижении украинских войск на юго-восток от Суджи.

Блогеры утверждали, что российское военное командование преследует их за публикацию информации об успешных украинских атаках возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки, а один из блогеров утверждал, что недавние украинские атаки заставили российское военное командование отложить планы будущей наступательной операции в этом районе.

Последнее утверждение указывает на то, что российское военное командование, возможно, планировало провести наступательную операцию с целью захвата Суджи, важного газотранспортного узла и главного города, который контролируют украинские силы в Курской области,

- говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что российские военные, похоже, все больше стремятся усилить контроль над сообщениями о ситуации в Курской области, поскольку Зеленский продолжает высказывать намерения использовать российскую территорию в будущих мирных переговорах.

Напомним

Советник руководителя ОП сообщил об увеличении территории, которую контролируют украинские военные, в направлении Курска. По его словам, эта территория может использоваться как ресурс для обмена на оккупированные украинские земли.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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