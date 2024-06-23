В течение недели к коммюнике саммита мира присоединилось шесть новых участников. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

"За эту неделю к коммюнике саммита мира присоединились еще шесть участников. И наша команда работает, чтобы новых подписей стало больше", - пишет Зеленский.

Он отметил важность, чтобы каждая часть мира, каждая страна и каждый лидер, уважающие международное право, могли проявить себя в приближении мира и восстановлении полной действенности целей и принципов Устава ООН.

"Первый саммит мира показал, что восстановить все аспекты безопасности и настоящий мир возможно. Но для этого нужно единство мира. Работаем ради такого единства. Спасибо всем, кто помогает!",- добавил он.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил причины исчезновения подписей под решением саммита мира.