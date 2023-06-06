ЕС ввели санкции против девяти россиян из-за приговора Владимиру Кара-Мурге
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Совет ЕС ввел санкции в отношении девяти граждан России в связи с приговором политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет лишения свободы. Решение об этом опубликовано в официальном журнале ЕС, пишет УНН.
Детали
В санкционный список попал заместитель министра юстиции россии Олег Свириденко, который ответственен за выполнение законодательства об “иностранных агентах”, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В список также попали судьи и другие представители судебной системы, а также начальник следственного изолятора, “ответственный за унизительное обращение, которое повлекло значительное ухудшение здоровья Кара-Мурзы”, говорится в сообщении властей ЕС.
Напомним
Европейский Союз одобрил санкции в отношении 9 человек, виновных в аресте критика российского диктатора Владимира Путина активиста Владимира Кара-Мурзы.
17 апреля Кара-Мурзу приговорили к 25 годам заключения по обвинениям в критике войны в Украине.