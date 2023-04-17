Критику путина Кара-Мурзе в россии присудили 25 лет за решеткой, Лондон уже вызывает посла рф
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В россии оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам заключения по обвинениям в критике войны в Украине. Об этом сообщили в том числе российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Его признали виновным в государственной измене, распространении "ложной" информации о российской армии и причастности к "нежелательной организации".
Судебный процесс начался в марте и проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены, хотя, по данным защиты, никаких секретов в деле нет, а политика судили за его публичные выступления.
Российско-британский бывший журналист и политик является последним из нескольких противников путина из тех, кого арестовали или кто вынужденно бежал из россии, отмечает BBC.
Обвинение просило Кара-Мурзу те же 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.
Международная реакция
Приговор Кара-Мурзе был широко осужден, а британское правительство вызвало российского посла.
"Министерство иностранных дел, содружества и развития вызвало сегодня посла россии андрея келина. Это даст понять, что Великобритания считает осуждение господина Кара-Мурзы противоречащим международным обязательствам россии по правам человека, включая право на справедливый суд", - говорится в заявлении британского МИДа.
"Отсутствие приверженности россии к защите основных прав человека, включая свободу выражения мнений, вызывает тревогу", - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.
Группа Human Rights Watch назвала приговор "пародией на правосудие".
"Российские власти должны немедленно отменить приговор и безоговорочно освободить его", - написала HRW в социальных сетях.
Дополнение
Кара-Мурзу, который принципиально оставался в россии после начала войны, задержали весной 2022 года по делу о "фейках", летом появилось дело о "нежелательной организации", осенью - о госизмене. Как сообщала защита, в госизмене политика и журналиста обвинили в связи с выступлениями за рубежом.
Кара-Мурза вину не признает и считает уголовное преследование политической расправой.