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Критику путина Кара-Мурзе в россии присудили 25 лет за решеткой, Лондон уже вызывает посла рф

Критику путина Кара-Мурзе в россии присудили 25 лет за решеткой, Лондон уже вызывает посла рф

Киев • УНН

 • 867182 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В россии оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам заключения по обвинениям в критике войны в Украине. Об этом сообщили в том числе российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Его признали виновным в государственной измене, распространении "ложной" информации о российской армии и причастности к "нежелательной организации".

Судебный процесс начался в марте и проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены, хотя, по данным защиты, никаких секретов в деле нет, а политика судили за его публичные выступления.

Российско-британский бывший журналист и политик является последним из нескольких противников путина из тех, кого арестовали или кто вынужденно бежал из россии, отмечает BBC.

Обвинение просило Кара-Мурзу те же 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Международная реакция

Приговор Кара-Мурзе был широко осужден, а британское правительство вызвало российского посла.

"Министерство иностранных дел, содружества и развития вызвало сегодня посла россии андрея келина. Это даст понять, что Великобритания считает осуждение господина Кара-Мурзы противоречащим международным обязательствам россии по правам человека, включая право на справедливый суд", - говорится в заявлении британского МИДа.

"Отсутствие приверженности россии к защите основных прав человека, включая свободу выражения мнений, вызывает тревогу", - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.

Группа Human Rights Watch назвала приговор "пародией на правосудие".

"Российские власти должны немедленно отменить приговор и безоговорочно освободить его", - написала HRW в социальных сетях.

Дополнение

Кара-Мурзу, который принципиально оставался в россии после начала войны, задержали весной 2022 года по делу о "фейках", летом появилось дело о "нежелательной организации", осенью - о госизмене. Как сообщала защита, в госизмене политика и журналиста обвинили в связи с выступлениями за рубежом.

Кара-Мурза вину не признает и считает уголовное преследование политической расправой.

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