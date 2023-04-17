Критику путіна Кара-Мурзі у росії присудили 25 років за гратами, Лондон уже викликає посла рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У росії опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років ув'язнення за звинуваченнями у критиці війни в Україні. Про це повідомили у тому числі російські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Його визнали винним у державній зраді, поширенні "неправдивої" інформації про російську армію та причетності до "небажаної організації".
Судовий процес розпочався у березні і відбувався у закритому режимі, матеріали справи засекречені, хоча, за даними захисту, жодних секретів у справі немає, а політика судили за його публічні виступи.
Російсько-британський колишній журналіст і політик є останнім із кількох противників путіна із тих, кого заарештували або хто вимушено втік з росії, зазначає BBC.
Обвинувачення просило Кара-Мурзи ті ж 25 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Захист наполягав на виправдувальному вироку.
Міжнародна реакція
Вирок Кара-Мурзі був широко засуджений, а британський уряд викликав російського посла.
"Міністерство закордонних справ, співдружності та розвитку викликало сьогодні посла росії андрія келіна. Це дасть зрозуміти, що Велика Британія вважає засудження пана Кара-Мурзи таким, що суперечить міжнародним зобов’язанням росії щодо прав людини, включаючи право на справедливий суд", - ідеться у заяві британського МЗС.
"Відсутність прихильності росії до захисту основних прав людини, включаючи свободу вираження поглядів, викликає тривогу", - ідеться у заяві міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі.
Група Human Rights Watch назвала вирок "пародією на правосуддя".
"Російська влада має негайно скасувати вирок і беззастережно звільнити його", - написала HRW у соціальних мережах.
Доповнення
Кара-Мурзу, який принципово залишався в росії після початку війни, затримали навесні 2022 року у справі про "фейки", влітку з'явилася справа про "небажану організацію", восени - про держзраду. Як повідомляв захист, у держзраді політика та журналіста звинуватили у зв'язку з виступами за кордоном.
Кара-Мурза провину не визнає і вважає кримінальне переслідування політичною розправою.