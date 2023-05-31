У ЄС схвалили санкції проти 9 осіб, винних в арешті Кара-Мурзи

Цитата

"Посли ЄС щойно дали зелене світло санкціям щодо 9 осіб, винних у затриманні Володимира Кара-Мурзи", - написав Йозвяк у своєму Twitter.

Доповнення

Кара-Мурзу, який принципово залишався в росії після початку війни, затримали навесні 2022 року у справі про "фейки", влітку з'явилася справа про "небажану організацію", восени - про держзраду. Як повідомляв захист, у держзраді політика і журналіста звинуватили у зв'язку з виступами за кордоном.

Кара-Мурза провину не визнає і вважає кримінальне переслідування політичною розправою.

Нагадаємо

17 квітня Кара-Мурзу засудили до 25 років ув'язнення за звинуваченнями в критиці війни в Україні.



