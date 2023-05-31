В ЕС одобрили санкции против 9 человек, виновных в аресте Кара-Мурзы

Цитата

"Послы ЕС только что дали зеленый свет санкциям в отношении 9 человек, виновных в задержании Владимира Кара-Мурзы", - написал Йозвяк в своем Twitter.

Дополнение

Кара-Мурзу, который принципиально оставался в россии после начала войны, задержали весной 2022 года по делу о "фейках", летом появилось дело о "нежелательной организации", осенью - о госизмене. Как сообщала защита, в госизмене политика и журналиста обвинили в связи с выступлениями за рубежом.

Кара-Мурза вину не признает и считает уголовное преследование политической расправой.

Напомним

17 апреля Кара-Мурзу приговорили к 25 годам заключения по обвинениям в критике войны в Украине.



