В ЕС одобрили санкции против 9 человек, виновных в аресте Кара-Мурзы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Европейский Союз одобрил санкции в отношении 9 человек, виновных в аресте критика российского диктатора владимира путина активиста Владимира Кара-Мурзы. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикардо Йозвяк, передает УНН.
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"Послы ЕС только что дали зеленый свет санкциям в отношении 9 человек, виновных в задержании Владимира Кара-Мурзы", - написал Йозвяк в своем Twitter.
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Кара-Мурзу, который принципиально оставался в россии после начала войны, задержали весной 2022 года по делу о "фейках", летом появилось дело о "нежелательной организации", осенью - о госизмене. Как сообщала защита, в госизмене политика и журналиста обвинили в связи с выступлениями за рубежом.
Кара-Мурза вину не признает и считает уголовное преследование политической расправой.
Напомним
17 апреля Кара-Мурзу приговорили к 25 годам заключения по обвинениям в критике войны в Украине.