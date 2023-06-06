ЄС ввели санкції проти дев'яти росіян через вирок Володимиру Кара-Мурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Рада ЄС ввела санкції щодо дев'яти громадян росії у зв'язку із вироком політику та журналісту Володимиру Кара-Мурзе, засудженому на 25 років позбавлення волі. Рішення про це опубліковано в офіційному журналі ЄС, пише УНН.
Деталі
У санкційний список потрапив заступник міністра юстиції росії Олег Свириденко, який відповідальний за виконання законодавства про “іноземних агентів”, повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
До списку також потрапили судді та інші представники судової системи, а також начальник слідчого ізолятора, “відповідальний за принизливе звернення, яке спричинило значне погіршення здоров'я Кара-Мурзи”, йдеться у повідомленні влади ЄС.
Нагадаємо
Європейський Союз схвалив санкції щодо 9 осіб, винних в арешті критика російського диктатор володимира путіна активіста Володимира Кара-Мурзи.
17 квітня Кара-Мурзу засудили до 25 років ув'язнення за звинуваченнями в критиці війни в Україні.