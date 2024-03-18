ЕС утвердил дополнительные 5 млрд евро на военную поддержку Украины - МИД

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран блока на заседании, в котором принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, принял окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Министр выразил благодарность коллегам за этот шаг, сообщили в МИД Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Заседание Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие глава МИД Украины, приняло окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", - сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Кулеба поблагодарил за это, а также поблагодарил Чехию "за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всем государствам-членам ЕС, которые уже сделали свои взносы для ее воплощения".

"Призываю тех, кто еще размышляет над взносами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких других подобных инициатив. Каждый день имеет значение", - заявил министр.

Глава МИД Украины подчеркнул, что угрозы россии в адрес членов НАТО и ЕС свидетельствуют о том, что российский диктатор стремится расширять агрессию. Поддержка Украины является единственным способом помешать этим планам.

Украинский солдат - единственная надежда Европы на сохранение мира. Не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении украинских военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать хребет российским оккупационным войскам на украинской земле - сказал Кулеба.

Министр приветствовал инициативу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по использованию доходов от замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины. "По его убеждению, союзники должны также найти необходимые правовые основания и политическую волю для использования не только доходов, но и самих активов", - указали в МИД.

Кулеба, как сообщается, также отметил "необходимость усилить санкционное давление против государства-агрессора, синхронизировать санкции против россии и беларуси и закрыть все лазейки для экспорта товаров двойного назначения в Россию, которые она использует для производства оружия".

Напомним

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что на рассмотрении Совета ЕС по иностранным делам сегодня - Фонд помощи Украине на 5 миллиардов евро, а также использование сверхприбылей от российских замороженных активов.