ЕС утвердил дополнительные 5 млрд евро на военную поддержку Украины - МИД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  102381 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  104048 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  111435 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  184047 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189064 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186787 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170193 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117663 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129524 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121772 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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12 марта 2024, 09:24  •  367661 просмотра

ЕС утвердил дополнительные 5 млрд евро на военную поддержку Украины - МИД

Совет ЕС решил выделить дополнительные 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира, о чем сообщили в МИД.

Война •   •  12548 просмотра
ЕС утвердил дополнительные 5 млрд евро на военную поддержку Украины - МИД

В Украине разоблачили мошенников, которые создали подпольный колл-центр и выманивали деньги у граждан ЕС

Украинские правоохранители в сотрудничестве с латвийскими властями ликвидировали международную схему вымогательства денег у инвесторов электронных бирж, арестовав трех главных организаторов и изъяв доказательства.

Криминал и ЧП •   •  10844 просмотра
В Украине разоблачили мошенников, которые создали подпольный колл-центр и выманивали деньги у граждан ЕС

КНДР отправила россии 7 тысяч контейнеров с военной помощью - Южная Корея

По словам министра обороны Южной Кореи, с прошлого года Северная Корея отправила в россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

Новости Мира •   •  11542 просмотра
КНДР отправила россии 7 тысяч контейнеров с военной помощью - Южная Корея

На рассмотрении министров ЕС создание Фонда помощи Украине на 5 млрд евро и использование доходов от замороженных российских активов - Боррель

ЕС рассматривает возможность утверждения фонда помощи Украине в размере 5 миллиардов евро и использования сверхприбылей от замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Война •   •  12929 просмотра
На рассмотрении министров ЕС создание Фонда помощи Украине на 5 млрд евро и использование доходов от замороженных российских активов - Боррель

В Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП: есть пострадавшие

Пьяный 23-летний водитель спровоцировал тройное ДТП в Киеве, в результате которого пострадали два человека. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Киев •   •  15908 просмотра
В Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП: есть пострадавшие

С начала года более 4 тысяч предпринимателей получили 18 млрд грн по программе "Доступные кредиты"

Предприниматели пользовались доступными кредитами для пополнения оборотных средств, на что банки выделили 8,7 млрд грн.

Экономика •   •  14923 просмотра
С начала года более 4 тысяч предпринимателей получили 18 млрд грн по программе "Доступные кредиты"

Связь между органами власти и внутренне перемещенными лицами: более 850 тысяч обращений с 2022 года обработала "горячая линия" Минреинтеграции

Горячая линия Министерства реинтеграции, состоящая из 36 операторов, работающих круглосуточно, обработала более 850 тыс. обращений от украинцев с середины 2012 года для решения кризисных вопросов, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, включая оформление статуса и выплат, а также выплаты семьям военнопленных.

Общество •   •  14815 просмотра
Связь между органами власти и внутренне перемещенными лицами: более 850 тысяч обращений с 2022 года обработала "горячая линия" Минреинтеграции

Лубинец о псевдовыборах на оккупированных территориях: все, что делает рф на ВОТ, - это умышленно нарушает права человека

россия организовала псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь продемонстрировать легитимность путем привлечения иностранных наблюдателей, но эти "выборы" являются юридически ничтожными и нарушают украинское и международное право, а украинцы на оккупированных территориях живут под угрозой насилия.

Война •   •  15051 просмотра
Лубинец о псевдовыборах на оккупированных территориях: все, что делает рф на ВОТ, - это умышленно нарушает права человека

Apple может интегрировать ИИ Gemini в новые iPhone

Apple ведет переговоры с Google о лицензировании своего ИИ Gemini для интеграции в будущие iPhone, что потенциально позволит генерировать текст, создавать изображения и другие возможности ИИ на устройствах iOS.

Новости Мира •   •  11013 просмотра
Apple может интегрировать ИИ Gemini в новые iPhone

"Это российская провокация": в ГУР прокомментировали атаку по воинской части в непризнанном Приднестровье

россия осуществила атаку беспилотника-камикадзе на воинскую часть в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Война •   •  13702 просмотра
"Это российская провокация": в ГУР прокомментировали атаку по воинской части в непризнанном Приднестровье