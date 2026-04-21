ЕС согласовал расширение санкций против Ирана из-за ограничений судоходства

Министры иностранных дел стран ЕС договорились расширить санкции против Ирана в ответ на ограничения судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Решение было принято во время встречи в Люксембурге.

ЕС уже ввел масштабные санкции против Ирана, но сегодня мы также достигли политического соглашения о расширении нашего режима санкций – заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, ограничения будут касаться лиц, ответственных за нарушение свободы судоходства.

Министры подчеркнули, что свобода судоходства является ключевым принципом.

Свобода судоходства не подлежит обсуждению – отметили участники встречи.

В ЕС также раскритиковали нестабильность ситуации вокруг пролива.

Ежедневные развороты, независимо от того, открыт Ормузский пролив или закрыт, безрассудны – заявил один из европейских чиновников.

Движение через Ормузский пролив фактически затруднено на фоне конфликта между США и Ираном. Часть судов меняет маршруты из-за рисков безопасности.

