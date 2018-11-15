ЕС проведет саммит по Brexit 25 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейский совет проведет заседание по Brexit 25 ноября. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Если не произойдет ничего чрезвычайного, мы проведем заседание Европейского совета, чтобы завершить формализацию соглашения Brexit. Он состоится в воскресенье 25 ноября в 9:30", - сказал Туск.
Он также выразил обеспокоенность по поводу политической нестабильности в Лондоне, которой он назвал внеочередной саммит для "завершения" соглашения Brexit.
По словам Туска, в ближайшие дни Еврокомиссия будет работать над согласованием соглашения относительно будущих отношений с Великобританией. Представители 27 стран ЕС изучают проект соглашения, который будет опубликован в четверг.
Как сообщал УНН, 14 ноября правительство Великобритании после пяти часов обсуждений одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit.
Еврокомиссия после этого опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) объемом 585 страниц.
Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Выход из ЕС поддержали в Британии во время референдума в июня 2016 года с 51,9% по сравнению с 48,1% голосов против.