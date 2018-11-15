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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106460 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 113086 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 150518 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145001 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136707 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128335 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171524 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118098 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

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ЕС проведет саммит по Brexit 25 ноября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейский совет проведет заседание по Brexit 25 ноября. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Если не произойдет ничего чрезвычайного, мы проведем заседание Европейского совета, чтобы завершить формализацию соглашения Brexit. Он состоится в воскресенье 25 ноября в 9:30", - сказал Туск.

Он также выразил обеспокоенность по поводу политической нестабильности в Лондоне, которой он назвал внеочередной саммит для "завершения" соглашения Brexit.

По словам Туска, в ближайшие дни Еврокомиссия будет работать над согласованием соглашения относительно будущих отношений с Великобританией. Представители 27 стран ЕС изучают проект соглашения, который будет опубликован в четверг.

Как сообщал УНН, 14 ноября правительство Великобритании после пяти часов обсуждений одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit.

Еврокомиссия после этого опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) объемом 585 страниц.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Выход из ЕС поддержали в Британии во время референдума в июня 2016 года с 51,9% по сравнению с 48,1% голосов против.

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