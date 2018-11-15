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ЄС проведе саміт щодо Brexit 25 листопада

ЄС проведе саміт щодо Brexit 25 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Європейська Рада проведе засідання стосовно Brexit 25 листопада. Про це повідомив голова Євроради Дональд Туск, передає УНН з посиланням на The Guardian.

“Якщо не відбудеться нічого надзвичайного, ми проведемо засідання Європейської ради, щоб завершити формалізацію угоди Brexit. Він відбудеться в неділю 25 листопада о 9:30”, — сказав Д.Туск.

Він також висловив стурбованість з приводу політичної нестабільності в Лондоні, якою він назвав позачерговий саміт для “завершення” угоди Brexit.

За словами Туска, найближчими днями Єврокомісія працюватиме над узгодженням угоди щодо майбутніх відносин з Великою Британією. Представники 27 країн ЄС вивчають проект угоди, який буде опублікований у четвер.

Як повідомляв УНН, 14 листопада уряд Великої Британії після п'яти годин обговорень схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit.

Єврокомісія після цього опублікувала текст фінального проекту угоди щодо виходу Британії з ЄС (Brexit) обсягом 585 сторінок.

Велика Британія повинна покинути ЄС 29 березня 2019 року. Вихід з ЄС підтримали у Британії під час референдуму в червні 2016 року зі 51,9% в порівнянні з 48,1% голосів проти.

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