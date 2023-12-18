ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

ЕС ввел свой 12-й пакет санкций против россии, включая запрет на импорт алмазов и различные виды экспорта, чтобы подорвать
российскую военную машину, а также расширил черный список субъектов и ввел новые финансовые ограничения. Эти меры являются частью
постоянной поддержки суверенитета Украины со стороны ЕС.
ЕС принял 12-й пакет
экономических и персонализированных санкций против россиян и российского бизнеса, из-за вооруженной агрессии рф на
территории Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на открытое письмо Евросовета.
В этом 12-м пакете мы предлагаем мощный набор новых списков и
экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину. Наше сообщение
сообщение четкое, как я уже заявлял, когда возглавлял неформальный Совет по
иностранных дел в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в своей преданности
Украине и будем продолжать поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет.
Детали
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности подробно
рассказал, какие ограничительные меры для
россиян предусматривает свежесогласованный пакет санкций:
Алмазный бизнес
ЕС вводит запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу
алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы происхождением из России; алмазы, экспортируемые или следующие транзитом через Россию, и на российские алмазы,
обработанные в третьих странах.
Прямой запрет также распространяется на непромышленные природные и синтетические
алмазы, а также на ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024 года.
Кроме того, косвенный запрет на импорт российских бриллиантов при обработке
(то есть огранки и/или полировки) в третьих странах, включая ювелирные
изделия, содержащие алмазы, происходящие из России, постепенно будет вводиться с 1
марта 2024 года и окончательно должна быть внедрена до 1 сентября 2024 года.
"Это поэтапное введение косвенных запретов на импорт оправдано необходимостью
развертывания механизма отслеживания, который сделает возможным эффективные меры правоприменения
и минимизирует сбои в рынке ЕС", - объяснили планомерность внедрения этого
ограничения в ЕС.
Ограничения на экспорт и реэкспорт товаров для ведения войны
Сегодняшнее решение требует от экспортеров ЕС договорно запретить
реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных
товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третью
страну, за исключением стран-партнеров.
Эта статья касается запрещенных предметов, используемых в
российских военных системах, найденных на поле боя в Украине или критических
для разработки, производства или использования этих российских военных систем, а также авиационных товаров и оружия
а также авиационных товаров и оружия.
Импортно-экспортный контроль
Рада также добавила 29 новых субъектов в перечень тех, кто непосредственно
поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее захватнической войне против
Украины. Некоторые из этих 29 организаций относятся к третьим странам, которые являются российскими фирмами-прокладками,
которые созданы во избежание ранее введенных товарных ограничений на рф, или
компаниями участвующими в разработке, производстве и поставке электронных
компонентов для военно-промышленного комплекса России.
Кроме того, сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые
могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и
безопасности, включая: химические вещества, литиевые батареи, термостаты, двигатели
постоянного тока и сервомоторы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),
станки и части машин.
ЕС также ввел санкции на импорт товаров, приносящих значительные доходы рф,
и таким образом, позволяют продолжать ее агрессивную войну против Украины.
В частности, это касается таких товаров, как чугун и шпигелейзен, медная проволока,
алюминиевая проволока, фольга, трубы и трубы на общую сумму стоимостью 2,2 миллиарда
евро в год. Вводится новый запрет на импорт сжиженного пропана (LPG) с
12-месячным переходным периодом.
В то же время, Совет решил ввести некоторые исключения из ограничений на импорт,
касающиеся предметов личного пользования, таких как предметы личной
гигиены, или одежда, которую носят путешественники или содержится в их багаже, а
также для автомобилей, которые имеют дипломатические номерные знаки для въезда в ЕС.
Кроме того, чтобы облегчить въезд в Союз гражданам ЕС, проживающим в России,
страны-члены могут разрешить въезд их автомобилей при условии, что они не
продаются и используются исключительно для личного пользования.
Контроль за финансовыми операциями
Новый пакет санкций включает запрет российским гражданам владеть,
контролировать или занимать любые должности в органах управления юридических лиц,
организаций или органов, которые предоставляют услуги кошельков, счетов или хранения
криптовалютных активов российским лицам и резидентам.
Кроме того, существующий запрет на предоставление услуг будет расширен, чтобы также включать
предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для
обеспечения для промышленного проектирования и производства.
Наконец, ЕС устанавливает требования по уведомлению для перевода средств за пределы
ЕС любой организацией, учрежденной в ЕС, которая принадлежит или контролируется
организацией, учрежденной в России, или российским гражданином или физическим
лицом, проживающим в России.
Совет ввел более жесткие правила соответствия, чтобы поддержать внедрение
лимита цен на нефть и подавить обход. Кроме того, усиленный механизм обмена
информацией позволит лучше идентифицировать суда и организации, осуществляющие
обманчивые действия, такие как перевозка с судна на судно, используемое для
сокрытия происхождения или назначения груза и манипуляций AIS во время
транспортировки российской сырой нефти и нефтепродуктов.
Совет также решил ввести правила уведомлений о продаже танкеров
любой третьей стране, чтобы сделать их продажу и экспорт более прозрачными,
в частности в случае подержанных судов, которые могут использоваться для уклонения от
запрета на импорт российской нефти или нефтепродуктов и G7 Price Cap.
Железо и сталь
Сегодняшнее решение добавляет Швейцарию в список стран-партнеров, которые внедряют
санкции в отношении импорта чугуна и стали из России, а также набор мер контроля за
импортом, по сути эквивалентные тем, что уже действуют в ЕС.
Индивидуальные списки
Кроме экономических санкций, Совет решил включить в список значительное
количество дополнительных физических и юридических лиц, способствующих ведению войны в
Украине.
В выводах Европейского Совета от 26-27 октября 2023 года ЕС подтвердил свое
решительное осуждение агрессивной войны России против Украины, которая является явным нарушением
Устава ООН, и подтвердил непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и
территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и
неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии.
Европейский Союз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую,
гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько,
сколько потребуется.
Соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале
ЕС.