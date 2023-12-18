ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

ЕС принял 12-й пакет экономических и персонализированных санкций против россиян и российского бизнеса, из-за вооруженной агрессии рф на территории Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на открытое письмо Евросовета.

В этом 12-м пакете мы предлагаем мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину. Наше сообщение сообщение четкое, как я уже заявлял, когда возглавлял неформальный Совет по иностранных дел в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине и будем продолжать поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет. - цитирует пресс-служба Евросовета слова Жозепа Борреля.

Детали

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности подробно рассказал, какие ограничительные меры для россиян предусматривает свежесогласованный пакет санкций:

Алмазный бизнес

ЕС вводит запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы происхождением из России; алмазы, экспортируемые или следующие транзитом через Россию, и на российские алмазы, обработанные в третьих странах.

Прямой запрет также распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также на ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024 года.

Кроме того, косвенный запрет на импорт российских бриллиантов при обработке (то есть огранки и/или полировки) в третьих странах, включая ювелирные изделия, содержащие алмазы, происходящие из России, постепенно будет вводиться с 1 марта 2024 года и окончательно должна быть внедрена до 1 сентября 2024 года.

"Это поэтапное введение косвенных запретов на импорт оправдано необходимостью развертывания механизма отслеживания, который сделает возможным эффективные меры правоприменения и минимизирует сбои в рынке ЕС", - объяснили планомерность внедрения этого ограничения в ЕС.

Ограничения на экспорт и реэкспорт товаров для ведения войны

Сегодняшнее решение требует от экспортеров ЕС договорно запретить реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третью страну, за исключением стран-партнеров.

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Эта статья касается запрещенных предметов, используемых в российских военных системах, найденных на поле боя в Украине или критических для разработки, производства или использования этих российских военных систем, а также авиационных товаров и оружия а также авиационных товаров и оружия.

Импортно-экспортный контроль

Рада также добавила 29 новых субъектов в перечень тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее захватнической войне против Украины. Некоторые из этих 29 организаций относятся к третьим странам, которые являются российскими фирмами-прокладками, которые созданы во избежание ранее введенных товарных ограничений на рф, или компаниями участвующими в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России.

Кроме того, сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, включая: химические вещества, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и сервомоторы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), станки и части машин.

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ЕС также ввел санкции на импорт товаров, приносящих значительные доходы рф, и таким образом, позволяют продолжать ее агрессивную войну против Украины. В частности, это касается таких товаров, как чугун и шпигелейзен, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга, трубы и трубы на общую сумму стоимостью 2,2 миллиарда евро в год. Вводится новый запрет на импорт сжиженного пропана (LPG) с 12-месячным переходным периодом.

В то же время, Совет решил ввести некоторые исключения из ограничений на импорт, касающиеся предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены, или одежда, которую носят путешественники или содержится в их багаже, а также для автомобилей, которые имеют дипломатические номерные знаки для въезда в ЕС. Кроме того, чтобы облегчить въезд в Союз гражданам ЕС, проживающим в России, страны-члены могут разрешить въезд их автомобилей при условии, что они не продаются и используются исключительно для личного пользования.

Контроль за финансовыми операциями

Новый пакет санкций включает запрет российским гражданам владеть, контролировать или занимать любые должности в органах управления юридических лиц, организаций или органов, которые предоставляют услуги кошельков, счетов или хранения криптовалютных активов российским лицам и резидентам.

Кроме того, существующий запрет на предоставление услуг будет расширен, чтобы также включать предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для обеспечения для промышленного проектирования и производства.

Наконец, ЕС устанавливает требования по уведомлению для перевода средств за пределы ЕС любой организацией, учрежденной в ЕС, которая принадлежит или контролируется организацией, учрежденной в России, или российским гражданином или физическим лицом, проживающим в России.

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Введение ограничения цены на нефть

Совет ввел более жесткие правила соответствия, чтобы поддержать внедрение лимита цен на нефть и подавить обход. Кроме того, усиленный механизм обмена информацией позволит лучше идентифицировать суда и организации, осуществляющие обманчивые действия, такие как перевозка с судна на судно, используемое для сокрытия происхождения или назначения груза и манипуляций AIS во время транспортировки российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Совет также решил ввести правила уведомлений о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы сделать их продажу и экспорт более прозрачными, в частности в случае подержанных судов, которые могут использоваться для уклонения от запрета на импорт российской нефти или нефтепродуктов и G7 Price Cap.

Железо и сталь

Сегодняшнее решение добавляет Швейцарию в список стран-партнеров, которые внедряют санкции в отношении импорта чугуна и стали из России, а также набор мер контроля за импортом, по сути эквивалентные тем, что уже действуют в ЕС.

Индивидуальные списки

Кроме экономических санкций, Совет решил включить в список значительное количество дополнительных физических и юридических лиц, способствующих ведению войны в Украине.

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Дополнительно

В выводах Европейского Совета от 26-27 октября 2023 года ЕС подтвердил свое решительное осуждение агрессивной войны России против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и подтвердил непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии.

Европейский Союз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется.

Соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.