Под санкции США попали компании из ОАЭ и Либерии, которые перевозили российскую нефть
Киев • УНН
США наложили санкции на компании из ОАЭ и Либерии за транспортировку российской нефти по цене выше верхнего предела.
США ввели санкции против трех организаций из ОАЭ и Либерии, суда которых перевозили российскую нефть по цене, превышающей лимит, установленный международной коалицией. Об этом сообщили Голос Америки, пишет УНН.
Обеспечение соблюдения ценового лимита на российскую нефть - самый большой приоритет Соединенных Штатов и партнеров по коалиции. Меры против этих компаний и их кораблей служат двойной цели ценового лимита - ограничить поступления России от продажи нефти, одновременно продвигая стабильные мировые энергорынки
Детали
Ценовое ограничение не позволяет западным страховым компаниям и перевозчикам предоставлять услуги по поставкам российской нефти, если ее цена превышает лимит в 60 долларов за баррель.
Однако корабли NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica перевозили российскую нефть законтрактованную по цене 70 долларов за баррель. Поэтому Министерство финансов США внесло их в перечень заблокированных активов, а владельцы этих судов, компании из ОАЭ и Либерии, попали под санкции.
Напомним
Недавно три крупнейшие греческие судоходные компании прекратили транспортировку российской нефти, чтобы не попасть под санкции США.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдельные представители ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, тем не менее - цены на нефть падают
Под санкции США попали компании из ОАЭ и Либерии, которые перевозили российскую нефть
США наложили санкции на компании из ОАЭ и Либерии за транспортировку российской нефти по цене выше верхнего предела.
Лидерам Ближнего Востока придется принять "трудные решения" относительно послевоенной Газы - Блинкен
Государственный секретарь США Блинкен в Дубае обсудил с арабскими коллегами постконфликтные действия в Газе, уделив особое внимание управлению, безопасности, восстановлению и пути к решению проблемы на основе принципа двух государств.
На Прикарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков
В Ивано-Франковской области из-за сложных погодных условий ограничено движение тяжеловесного транспорта, причем запрет на отдельных дорогах государственного значения продлится примерно 3 часа.
Направляются в Одесскую область: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов
Воздушные силы обнаружили вражеские беспилотники, вероятно, "Шахеды", которые направляются в Одесскую область. Местных жителей призывают прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.
Кулеба призвал ЕС не затягивать со вступлением кандидатов в ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС ускорить процесс вступления Украины и других стран-кандидатов, отдав должное Украине за оживление дискуссий по расширению ЕС.
путин увеличил численность военнослужащих вс рф на 170 тыс. человек
путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил россии до 2 209 130 человек, объясняя это расширение "угрозами со стороны войны в Украине и НАТО".
На Ставке были некоторые предложения, жду комплексных решений: Зеленский о мобилизации
Президент Украины Зеленский признает необходимость изменений в мобилизационном процессе в стране и ожидает комплексных решений от военного руководства и Министерства обороны.
COP28: Генсек ООН призвал срочно действовать, чтобы предотвратить климатическую катастрофу
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Конференции ООН по изменению климата (COP28) призвал лидеров положить конец зависимости от ископаемого топлива, предупредив, что человечество приближается к климатическому кризису. Он призвал к сокращению выбросов, переходу на возобновляемые источники энергии и увеличению финансирования климатических программ.
Намерения рф и украинский сценарий на 24-й год: Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки
Президент Зеленский и глава Службы внешней разведки Украины обсудили возможные действия россии и украинский план до 2024 года, отметив необходимость проведения конкретных операций с четкими результатами.
Переворот в Нигере: у родственников нет никакой информации о свергнутом президенте Нигера Мохамеде Базуме
Семья свергнутого президента Нигерии Мохаммеда Базума ничего не слышала от него с после попытки побега из военного заключения после переворота 26 июля. По сообщениям, военный режим задержал и обыскал его родственников на фоне нестабильной региональной безопасности и продолжающихся переговоров после того, как ЭКОВАС отклонила трехлетний переходный план хунты.