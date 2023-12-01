Под санкции США попали компании из ОАЭ и Либерии, которые перевозили российскую нефть

США ввели санкции против трех организаций из ОАЭ и Либерии, суда которых перевозили российскую нефть по цене, превышающей лимит, установленный международной коалицией. Об этом сообщили Голос Америки, пишет УНН.

Обеспечение соблюдения ценового лимита на российскую нефть - самый большой приоритет Соединенных Штатов и партнеров по коалиции. Меры против этих компаний и их кораблей служат двойной цели ценового лимита - ограничить поступления России от продажи нефти, одновременно продвигая стабильные мировые энергорынки - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеем.

Детали

Ценовое ограничение не позволяет западным страховым компаниям и перевозчикам предоставлять услуги по поставкам российской нефти, если ее цена превышает лимит в 60 долларов за баррель.

Однако корабли NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica перевозили российскую нефть законтрактованную по цене 70 долларов за баррель. Поэтому Министерство финансов США внесло их в перечень заблокированных активов, а владельцы этих судов, компании из ОАЭ и Либерии, попали под санкции.

Напомним

Недавно три крупнейшие греческие судоходные компании прекратили транспортировку российской нефти, чтобы не попасть под санкции США.

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