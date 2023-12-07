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Зеленский ввел новые санкции против 185 россиян и 181 компании

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 14:12  •  15942 просмотра

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Президент Украины Зеленский ввел санкции против 185 россиян и 181 компании, которые предусматривают блокирование активов и прекращение торговых операций.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 185 россиян и 181 российской компании, сообщает УНН

Детали

Указ №813/2023 от 7 декабря опубликован на официальном сайте президента.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)

- говорится в указе Президента.

Детали 

Согласно ему санкции в виде блокирования активов, полного прекращения торговых операций, предотвращения вывода капиталов  за пределы Украины и запрет на приобретение в собственность земельных участков на 10 лет применены в отношении 175 граждан рф. 

Еще для 10 россиян ввели санкции на 5 лет. 

Ограничения на 10 лет ввели против 158 компаний рф. Еще в отношении 33 обществ, зарегистрированных в рф, ввели санкции на 5 лет. 

Среди российских компаний ограничения введены против:

- "Amitron Electronics"

- "Telecom and Microelectronic Industries"

- "Dipaul Technologies"

- Акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронной техники"

 - "Концерн "Уралвагонзавод". 

Напомним 

Накануне Британия расширила санкционный список против отдельных лиц и групп, которые поддерживают и финансируют "военную машину" российского президента владимира путина.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Зеленський ввів нові санкції проти 185 росіян та 181 компанії
Zelenskyy imposes new sanctions against 185 Russians and 181 companies
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Зеленский ввел новые санкции против 185 россиян и 181 компании

Президент Украины Зеленский ввел санкции против 185 россиян и 181 компании, которые предусматривают блокирование активов и прекращение торговых операций.

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Зеленский ввел новые санкции против 185 россиян и 181 компании

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