Зеленский ввел новые санкции против 185 россиян и 181 компании

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 185 россиян и 181 российской компании, сообщает УНН.

Детали

Указ №813/2023 от 7 декабря опубликован на официальном сайте президента.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) - говорится в указе Президента.

Детали

Согласно ему санкции в виде блокирования активов, полного прекращения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и запрет на приобретение в собственность земельных участков на 10 лет применены в отношении 175 граждан рф.

Еще для 10 россиян ввели санкции на 5 лет.

Ограничения на 10 лет ввели против 158 компаний рф. Еще в отношении 33 обществ, зарегистрированных в рф, ввели санкции на 5 лет.

Среди российских компаний ограничения введены против:

- "Amitron Electronics"

- "Telecom and Microelectronic Industries"

- "Dipaul Technologies"

- Акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронной техники"

- "Концерн "Уралвагонзавод".

Напомним

Накануне Британия расширила санкционный список против отдельных лиц и групп, которые поддерживают и финансируют "военную машину" российского президента владимира путина.