Зеленский ввел новые санкции против 185 россиян и 181 компании
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский ввел санкции против 185 россиян и 181 компании, которые предусматривают блокирование активов и прекращение торговых операций.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 185 россиян и 181 российской компании, сообщает УНН.
Детали
Указ №813/2023 от 7 декабря опубликован на официальном сайте президента.
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)
Детали
Согласно ему санкции в виде блокирования активов, полного прекращения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и запрет на приобретение в собственность земельных участков на 10 лет применены в отношении 175 граждан рф.
Еще для 10 россиян ввели санкции на 5 лет.
Ограничения на 10 лет ввели против 158 компаний рф. Еще в отношении 33 обществ, зарегистрированных в рф, ввели санкции на 5 лет.
Среди российских компаний ограничения введены против:
- "Amitron Electronics"
- "Telecom and Microelectronic Industries"
- "Dipaul Technologies"
- Акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронной техники"
- "Концерн "Уралвагонзавод".
Напомним
Накануне Британия расширила санкционный список против отдельных лиц и групп, которые поддерживают и финансируют "военную машину" российского президента владимира путина.
Зеленский ввел новые санкции против 185 россиян и 181 компании
Президент Украины Зеленский ввел санкции против 185 россиян и 181 компании, которые предусматривают блокирование активов и прекращение торговых операций.
Favbet Foundation и Code Club Украина готовят бесплатный курс по программированию на Scratch для детей
Курс Favbet Foundation и Code Club Украина будет доступен для детей 8-11 лет. Учения будут проводить менторы — IТ-специалисты с опытом.
Просили помочь вернуть своих работников из плена рф - Омбудсмен об эффективности ОБСЕ
Генеральный секретарь ОБСЕ обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с просьбой помочь освободить трех украинских сотрудников ОБСЕ, которых удерживает рф, на фоне того, как россия остается членом ОБСЕ.
Pantone назвал главный цвет 2024 года
Институт цвета Pantone объявил Peach Fuzz цветом 2024 года, описав его как теплый, уютный, бархатный персиковый оттенок.
Президент Чехии призвал продолжать поддерживать Украину в борьбе с рф
Президент Чехии Петр Павел подтвердил неизменную поддержку Украины в условиях российской агрессии, подчеркнув, что речь идет также о безопасности Чехии.
Реформирование системы закупок, контрактинг и рекрутинг: в Минобороны сообщили детали встречи украинской делегации с Блинкеном
Украинская делегация встретилась с Государственным секретарем США Блинкеном, чтобы обсудить реформы в системе закупок Министерства обороны Украины, отметив прозрачность, и получила благодарность за постоянную поддержку со стороны США.
В Украине хотят создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций
Украина совместно с Европейской комиссией работает над созданием стратегического запаса лекарств на случай чрезвычайных ситуаций. Эта инициатива включает координацию с 193 медицинскими учреждениями и определение перечня основных лекарственных средств.
Европейцы ценят членство в ЕС и все больше интересуются выборами в Европарламент - опрос
Более 70% европейцев считают, что их страны выигрывают от членства в ЕС и ценят сотрудничество между странами. 68% склонны голосовать на следующих выборах в Европейский парламент.
Оцененная в 15 тыс. долл. картина оказалась работой Рембрандта. Сейчас ее продали за почти 14 млн долларов
Картина Рембрандта, первоначально оцененная в $15 000, была продана на аукционе Sotheby's почти за $14 миллионов после того, как ее признали работой нидерландского мастера.
Работодатели Польши и Украины договорились объединить усилия для разблокирования границы
Польские и украинские работодатели создают диалоговую платформу для решения проблемы блокады границы и обращаются за поддержкой к правительствам и Европейской Комиссии. Они планируют представить компромиссные решения после первой встречи 8 декабря.