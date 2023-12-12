США расширили антироссийские санкции, добавив более 250 физических и юридических лиц, способствующих в финансировании ВПК и ОПК рф

США расширили санкционный список по рф, добавив десятки физических и юридических лиц, которые содействовали в финансировании и поддержке военно-промышленного и оборонно-промышленного комплексов рф. В целом сейчас санкции расширены против почти 200 российских организаций и 30 физических лиц. Кроме того, под ограничения попали фирмы и граждане из третьих стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Госдепа и Минфина США.

Соединенные Штаты сегодня вводят санкции против более 250 физических и юридических лиц в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Государственный департамент вводит санкции против более 100 юридических и физических лиц, в том числе тех, кто причастен к уклонению от санкций, укреплению способности России вести войну против Украины и укреплению будущего производства и экспорта энергии России. В рамках этого действия мы также определяем организации, причастные к распространению военного оборудования и боеприпасов из Корейской Народно-Демократической Республики Корея в россию. - говорится в сообщении госсекретаря Энтони Блинкена.

Детали

В Минфине отметили, что новые санкции направлены против Военно-промышленного и оборонно-промышленного комплекса рф, и структур, которые его поддерживают. В частности, ограничения коснутся более 150 физических и юридических лиц, которые помогают россии поддерживать свои Вооруженные силы и их материально-техническое обеспечение.

Санкции направлены на сети российских военных закупок и тех, кто помогает россии приобрести станки, оборудование и основные ресурсы; и дальнейшее ограничение использования россией международной финансовой системы для продолжения войны в Украине, - отметили в Минфине США.

Ограничения касаются также перспективных проектов рф в энергетическом секторе и горнорудной сфере. Как отмечается в документе, в черный список вписали около 100 человек, которые поддерживали войну рф в Украине и способствовали финансово российским военным.

В списке Минифина США указано не только название фирмы, на которую наложены ограничения, но и все юридически значимые сведения о ней. Такие, как адрес, налоговый номер, прикрепленное юридическое лицо.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭКСПОБАНК, ул. Каланчевская Д. 29, д. 2, Москва 107078, Россия; SWIFT/BIC EXPNRUMM; Веб-сайт www.expobank.ru; Дата основания организации: 27 июля 1994 г.; целевой тип финансового учреждения; ИНН 7708397772 (Россия); Номер юридического лица 25340021X4U05MWVVZ818; Регистрационный номер 1217700369083 (Россия) [RUSSIA-EO14024]. - указано об одном из российских банков, попавшем под санкции.

Дополнительно

Кроме собственно россиян и российских компаний, Государственный департамент вводит санкции против более 100 юридических и физических лиц, в том числе тех, кто причастен к уклонению от санкций в многочисленных третьих странах.

Кремль постепенно превращает россию в экономику военного времени, но военная машина Путина не может выжить только за счет внутреннего производства. ... Наши сегодняшние санкции продолжают усиливать давление на добровольных поставщиков и сетей из третьих стран, которые предоставляют россии ресурсы, которые ей отчаянно нужны для наращивания и поддержания своей военно-промышленной базы, - заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

За содействие россии в ведении войны под санкции США попали граждане Пакистана, Китая, Турции, Южной Кореи. Среди подсанкционных компаний есть фирмы из ОАЭ и КНР, а также поставщики из Сингапура, Таджикистана, Киргизии, Мальдив, Швейцарии.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выполняет обязательства, взятые лидерами G7, принимая меры против субъектов третьих стран, материально поддерживающих войну России против Украины.

В частности, OFAC определила сеть из четырех юридических и девяти физических лиц, которые способствуют российским военным в закупке оружия и технологий китайского производства. Они базируются не только в россии, но и в КНР, Гонконге и Пакистане.

Гражданин Китая Ху Сяосюнь (Hu) использовал свою частную оборонную компанию Jarvis HK Co., Ltd. (Jarvis), базирующуюся в КНР, и сеть партнеров для координации продажи оружия и технологий китайского производства в россии. - рассказали об одном из фигурантов в Минфине США.

Справочно

Под ограничения, в частности, подпали:

российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников "Ланцет", и члены его семьи,

заместители главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных,

заместитель министра цифрового развития Олег Качанов,

замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко,

замглавы МЧС Алексей Серко,

директор правового департамента Минэкономразвития Лев Гершанок,

первый заместитель председателя парламента Чеченской республики Салман Закриев и его сын Якуб, генеральный директор АО "Данон Россия",

предприниматель Глеб Троценко,

банки рф, в том числе ХКФ-банк, "Русский стандарт", ВБРР, Абсолют банк, СПБ биржа, Почта банк, Русрегионбанк, East West United Bank, "Бланк банк" (в прошлом "Веста" - "дочка" МКБ) и Экспобанк.

научно-технический центр "Газпром нефти",

предприятия "Газпром нефть - Каталитические системы",

МГТУ имени М. Э. Баумана,

ФАУ "Роскапстрой",

ЦИАМ (Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова),

ФАУ "Роскапстрой",ЦИАМ (Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова). Баранова),НИЦ кибернетики и автоматики,НПО МКМ,АО "Оптрон",Институт металлургии РАН имени Байкова,АФК "Система",АО "НПЦ "Спецнефтепродукт",ООО "Промойл",научно-производственное объединение "Новатор",производитель беспилотников ZALA,корпорация AEON,"СКАН",ООО "Фрегат","Хорст","Флай Бридж",АО "ВНИИР-Прогресс","ОДК-Сатурн","Балтпромсервис","Фам-групп","Фам-холдинг","Фам-роботикс","Русавтоматика","Ай машин технолоджи","Лазеры и аппаратура","Машиностроительный холдинг",Магнитогорский завод прокатных валков,Омутнинский металлургический завод,"Векпром","Руст-95","Сибирский подшипник","Станким","Станкомашбуд","Станкопром","Уралдомноремонт-Екатеринбург","Видис групп","Инновационные технологии и материалы","Инструментально-подшипниковая компания",IRS Laser Tech,"Финвал",Kami Group,"Композит","Лама","Лазерные системы",Alfa Machinery Group,"Калининград-Балттранс" (Калининградская область),"Речников инвест","Спецтехнотрейд" (Ижевск),"Эталон про",венчурный фонд Sistema SmartTech,российская общественная организация "Вече",завод КДМ (Комплексные дорожные машины, Смоленск),завод НМЗ (Нижнекамский механический завод, Нижнекамск),завод ЗПУ (Завод подшипниковых узлов, Челябинск),завод ЗПУ (Завод приборных подшипников, Самара),ООО "Арктик СПГ - 2",Bosphorus gate dis ticaret limsted sirketI,

Минфин США также установил 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок по "Арктик СПГ - 2".

Отметим, что включение в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами. фигурантами.