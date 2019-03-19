Фонд гарантування вкладів продовжив строк ліквідації "Експобанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалила рішення, яким продовжила строк здійснення процедури ліквідації ат "КБ "Експобанк". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Фонду.
"На підставі частини шостої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення... про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ "КБ "Експобанк" з 31 березня 2019 року до 25 січня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, відповідно до цього рішення продовжено повноваження ліквідатора "КБ "Експобанк" Кашути Дмитра Євгеновича з 31 березня 2019 року до 25 січня 2020 року включно.
Нагадаємо, ФГВФО продовжив строк ліквідації публічного акціонерного товариства "Платинум Банк" строком на один рік.