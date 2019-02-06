Строк ліквідації "Платинум Банку" продовжено на рік

"На підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 4 лютого 2019 року № 248 про продовження строків здійснення процедури ліквідації публічного акціонерного товариства "Платинум Банк" строком на один рік з 24 лютого 2019 року до 23 лютого 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ "Платинум Банк", визначені законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Грошовій Світлані Василівні строком на один рік з 24 лютого 2019 року до 23 лютого 2020 року включно.

Нагадаємо, у слідчих Національного антикорупційного бюро перебуває кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва ДП “Украерорух” при розміщенні бюджетних коштів у ПАТ “Платинум Банк”, виведеного з ринку Нацбанком.