Срок ликвидации "Платинум Банка" продлен на год

"На основании пункта 2 части пятой статьи 12, части первой статьи 35, части пятой статьи 44, части третьей статьи 48 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 4 февраля 2019 № 248 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации публичного акционерного общества "Платинум Банк" сроком на один год с 24 февраля 2019 до 23 февраля 2020 включительно", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно указанного решения продлены полномочия ликвидатора ПАО "Платинум Банк", определенные законом, в частности, статьями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закона, в том числе по подписанию всех договоров, связанных с реализацией активов банка в порядке, определенном законом, кроме полномочий в части организации реализации активов банка, ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела организации процедур ликвидации неплатежеспособных банков департамента управления активами Грошовой Светлане Васильевне сроком на один год с 24 февраля 2019 до 23 февраля 2020 включительно.

Напомним, у следователей Национального антикоррупционного бюро находится уголовное производство по факту служебной халатности руководства ГП "Украэрорух" при размещении бюджетных средств в ПАО "Платинум Банк", выведенного с рынка Нацбанком.